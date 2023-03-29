Проект кремниевого завода «Силарус» в Верхней Салде получил одобрение экологов

30 марта 2023 в 11:07 Размер текста - 17 +

Проект кремниевого завода прошел общественную экологическую экспертизу Фото: Анна Майорова © URA.RU Проект завода по производству технического кремния «Силарус» получил положительное заключение общественной экологической экспертизы, проведенной по инициативе уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой. Информация об этом опубликована на официальном сайте омбудсмена. «Российский экспертный фонд „Техэко“ завершил работу по общественной экологической экспертизе и дал свое положительное заключение на проект кремниевого завода», — говорится в сообщении. «Силарус» должен появиться на площадке «Титановой долины» в Верхней Салде. Разговоры о реализации проекта на территории Свердловской области ходят еще с 2021 года, но его откладывали до момента, пока проект не пройдет детальную экологическую экспертизу. Сейчас проект общественной экологической экспертизы передали в Росприроднадзор РФ, который параллельно проводит государственную экологическую экспертизу проекта.

Проект завода по производству технического кремния «Силарус» получил положительное заключение общественной экологической экспертизы, проведенной по инициативе уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой. Информация об этом опубликована на официальном сайте омбудсмена. «Российский экспертный фонд „Техэко“ завершил работу по общественной экологической экспертизе и дал свое положительное заключение на проект кремниевого завода», — говорится в сообщении. «Силарус» должен появиться на площадке «Титановой долины» в Верхней Салде. Разговоры о реализации проекта на территории Свердловской области ходят еще с 2021 года, но его откладывали до момента, пока проект не пройдет детальную экологическую экспертизу. Сейчас проект общественной экологической экспертизы передали в Росприроднадзор РФ, который параллельно проводит государственную экологическую экспертизу проекта.