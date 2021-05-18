Евгений Куйвашев пообещал выслушать мнение общественности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил отложить строительство кремниевого завода в особой экономической зоне «Титановая долина» из-за рисков для экологии региона. Об этом он сообщил во время встречи встрече с рабочими ВСМПО-Ависма в Верхней Салде, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики областного правительства.

«Действительно, обратилась компания с намерением стать резидентом „Титановой долины“ — с размещением этого производства. Но мы же с вами понимаем, что вкладывать деньги, создавать рабочие места и ухудшать экологию никто не собирается», — заявил губернатор. Он пообещал, что проект пройдет детальную экологическую экспертизу. «Когда она будет пройдена, он (проект, прим.ред.) будет предложен на рассмотрение общественников, активистов, тех, кто интересуется этим вопросом», — добавил губернатор.

Ранее URA.RU сообщало, что новый резидент «Титановой долины» — компания «Силарус» — еще на стадии инвестиционного проекта нажила себе врагов. Против опасного производства протестовали местные жители. Также против предприятия активно выступали жители Омска.