Омбудсмен ХМАО сообщила о рекордном количестве обращений в 2022 году

Наталья Стребкова выступила с ежегодным отчетом на заседании думы ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова сообщила о 5132 обращениях граждан в 2022 году. Для сравнения, в 2021 году в аппарат обратились 3883 жителя Югры. Омбудсмен, выступая с отчетным докладом на заседании окружной думы, отметила, что 1656 обращений поступило от военнослужащих и членов их семей в том числе в ходе мобилизации.

«В правозащитной деятельности в центре особого внимания были военнослужащие, мобилизованные граждане, их семьи, беженцы. Недостаточная информированность граждан привела к росту обращения к уполномоченному по правам человека в Югре. За 2022 год аппарат омбудсмена получил 5132 обращения граждан. Для сравнения, в 2021 году в аппарат обратились 3883 жителя Югры. Мы получили 1656 обращений военнослужащих, в том числе, в ходе мероприятий по мобилизации, — это не считая звонков на горячую линию. Более половины — от родственников», — уточнила Стребкова.

Кроме того, аппарат омбудсмена фиксировал обращения беженцев, заключенных, безработных, жалобы на нарушения иных прав и свобод, наладил взаимодействие с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой в части поиска и возвращения пленных, и многое другое. Стребкова на заседании думы вышла с инициативой предоставлять бронирование от военной службы представителей коренных и малочисленных народов Югры. Депутаты особо отметили поддержку призванных в ходе СВО югорчан и системную работу омбудсмена и проголосовали за единогласное принятие доклада.

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