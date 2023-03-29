Силовики нагрянули к авторитетному свердловскому бизнесмену

Сотрудники СК провели обыски на объектах свердловского бизнесмена Александра Горбунова

30 марта 2023 в 11:21 Размер текста - 17 +

Александр Горбунов, по словам источника, находится за границей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники Следственного комитета приехали с обысками на объекты авторитетного уральского бизнесмена Александра Горбунова, которого проверяют на причастность к делу бывшего главаря свердловской ОПГ Михаила Клока. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Сотрудники СК провели обыски на нескольких объектах Горбунова. Найдено ли что-то важное, пока в интересах следствия не разглашается», — сообщил собеседник агентства. Он подчеркнул, что силовую поддержку следователям оказывали бойцы других ведомств. Предположительно, бизнесмену грозит привлечение по статье 163 УК РФ (вымогательство), однако причастность Горбунова к незаконным действиям не доказана. «На самом деле все, что есть [у силовиков], — это версии и догадки, которые они пытаются разработать. Тем более вряд ли сейчас кто-то найдет самого Горбунова», — рассказал другой собеседник агентства. По его словам, началу следственных действий поспособствовал сам Михаил Клок, с которым работали следователи СК. «Клок своими действиями очень помог силовикам, не стал отрицать своей причастности к прошлым преступлениям и плюсом рассказал много интересного следствию», — отметил инсайдер. URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там воздержались от комментариев. В распоряжении агентства нет контактов Горбунова, который, по данным источников, находится за границей. URA.RU готово предоставить возможность высказаться ему или его представителям. Ранее СМИ связывали деятельность Горбунова с рейдерскими захватами оптовых рынков (КОР, Краснолесье), овощебазы №4 и ТЦ «Белка-маркет» в Екатеринбурге. Официальных подтверждений этому не публиковалось. В 2019 году Горбунов попадал в скандал по делу о заказном убийстве. Его считали причастным к преступлению, однако сам бизнесмен опровергал это и подчеркивал, что не скрывается от силовиков, проверяющих данные о деле. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники Следственного комитета приехали с обысками на объекты авторитетного уральского бизнесмена Александра Горбунова, которого проверяют на причастность к делу бывшего главаря свердловской ОПГ Михаила Клока. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Сотрудники СК провели обыски на нескольких объектах Горбунова. Найдено ли что-то важное, пока в интересах следствия не разглашается», — сообщил собеседник агентства. Он подчеркнул, что силовую поддержку следователям оказывали бойцы других ведомств. Предположительно, бизнесмену грозит привлечение по статье 163 УК РФ (вымогательство), однако причастность Горбунова к незаконным действиям не доказана. «На самом деле все, что есть [у силовиков], — это версии и догадки, которые они пытаются разработать. Тем более вряд ли сейчас кто-то найдет самого Горбунова», — рассказал другой собеседник агентства. По его словам, началу следственных действий поспособствовал сам Михаил Клок, с которым работали следователи СК. «Клок своими действиями очень помог силовикам, не стал отрицать своей причастности к прошлым преступлениям и плюсом рассказал много интересного следствию», — отметил инсайдер. URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там воздержались от комментариев. В распоряжении агентства нет контактов Горбунова, который, по данным источников, находится за границей. URA.RU готово предоставить возможность высказаться ему или его представителям. Ранее СМИ связывали деятельность Горбунова с рейдерскими захватами оптовых рынков (КОР, Краснолесье), овощебазы №4 и ТЦ «Белка-маркет» в Екатеринбурге. Официальных подтверждений этому не публиковалось. В 2019 году Горбунов попадал в скандал по делу о заказном убийстве. Его считали причастным к преступлению, однако сам бизнесмен опровергал это и подчеркивал, что не скрывается от силовиков, проверяющих данные о деле.