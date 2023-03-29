В Тюмени массово продают пункты выдачи «Яндекс.Маркета»

Владельцы продают пункты «Яндекс.Маркета» из-за низких доходов и высокой конкуренции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени на продажу за март выставили сразу десять пунктов выдачи одного из главных конкурентов Wildberries — маркетплейса «Яндекс.Маркет». Все объявления размещены на доске объявлений Avito.

«Действующий пункт выдачи заказов „Яндекс Маркет“. Расположен в новом, полностью заселенном жилом квартале, в шикарном помещении с высокими потолками и огромными витражными окнами. Вся мебель, техника, видеонаблюдение. Возможна продажа двух пунктов выдачи», — говорится в одном из объявлений.

Цена пунктов выдачи варьируется в пределах от 500 тысяч до миллиона рублей. При этом продавцы обещают стартовую прибыль в районе 70—80 тысяч рублей.

О причинах продажи ни в одном из сообщений информации нет. Но, как рассказал URA.RU один из продавцов, главная проблема — высокая конкуренция на рынке выдачи заказов. «У нас есть два главных конкурента, думаю, знаете, о ком речь. Пока за ними угнаться не получается, но, может быть, найдется человек, который знает, как такой бизнес вывести на сверхприбыль. Лично я не смог», — поделился с URA.RU один из авторов объявлений.

Ранее агентство рассказало, как маркетплейсы зарабатывают миллионы. Один из главных источников прибыли — штрафы для пунктов выдачи заказов.