Тюменский бизнесмен рассказал, как Wildberries зарабатывает миллионы

Тюменский бизнесмен: Wildberries зарабатывает миллионы на штрафах

Wildberries вводит штрафы, чтобы зарабатывать миллионы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени рассказали, как интернет-магазин Wildberries зарабатывает много миллионов рублей на штрафах. Об этом рассказал тюменский бизнесмен, который пожелал остаться анонимным. При этом практически невозможно избежать санкционных списаний и удержания денег.

«Штрафы — это самая больная тема для любого предпринимателя, который выходит на этот маркетплейс. За неправильную упаковку могут оштрафовать на 18 000 рублей, однако упаковка может соответствовать всем стандартам. Более того, с каждой продажи автоматически удерживается комиссия. На одежду это 25% от суммы. То есть, условно, с продажи в 1000 рублей отдаю 250 рублей маркетплейсу», — пояснил источник РБК Тюмень.

По словам предпринимателя, люди все равно будут работать на данной площадке несмотря на комиссию и штрафы. Это связано с высокой популярность интернет-магазина, которая обеспечивает высокие продажи.

В компанию Wildberries направлен запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее Тюменцы, владеющие пунктами выдачи заказов с Wildberries, стали на 50% чаще выставлять бизнес на продажу. Все это происходит из-за ухудшения условий сотрудничества с маркетплейсом и падения выручки.