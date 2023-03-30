Украина потребовала от мировых энергетических компаний отдать Киеву свою прибыль

Глава минэнерго Украины: мировые компании должны отдать Киеву часть своих доходов

30 марта 2023 в 11:50 Размер текста - 17 +

Нефтяной компании Shell следует отдать часть своей прибыли Украине, заявил Герман Галущенко Фото: Paul Lowry/Flickr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сверхприбыль, которую мировые компании получили в хорде конфликта на Украине, должна пойти на спонсирование Украины. Об этом заявил глава минэнерго Украины Герман Галущенко. «Многие энергетические компании получают огромную непредвиденную прибыль из-за конфликта. Мы оценили ее в более чем 200 миллиардов долларов. <…> Я думаю, что было бы справедливо поделиться этими деньгами с Украиной», — заявил Герман Галущенко в разговоре с изданием Politico . Он отметил, что эти деньги пойдут на восстановление энергосектора. В издании отмечается, что такая сумма состоит их дохода пяти ведущих компаний: BP, Chevron, ExxonMobil, Total и Shell. На Украине начались проблемы с энергосистемой после массированных ударов России. Президент России Владимир Путин отметил, что данные атаки начались после теракта на Крымском мосту. В марте 2023 года Галущенко заявил, что энергосистема страны работает с резервом мощности. Она способна обеспечит дома электричеством, передает его слова RT.

Сверхприбыль, которую мировые компании получили в хорде конфликта на Украине, должна пойти на спонсирование Украины. Об этом заявил глава минэнерго Украины Герман Галущенко. «Многие энергетические компании получают огромную непредвиденную прибыль из-за конфликта. Мы оценили ее в более чем 200 миллиардов долларов. <…> Я думаю, что было бы справедливо поделиться этими деньгами с Украиной», — заявил Герман Галущенко в разговоре с изданием Politico. Он отметил, что эти деньги пойдут на восстановление энергосектора. В издании отмечается, что такая сумма состоит их дохода пяти ведущих компаний: BP, Chevron, ExxonMobil, Total и Shell. На Украине начались проблемы с энергосистемой после массированных ударов России. Президент России Владимир Путин отметил, что данные атаки начались после теракта на Крымском мосту. В марте 2023 года Галущенко заявил, что энергосистема страны работает с резервом мощности. Она способна обеспечит дома электричеством, передает его слова RT.