Вахтовиков «Сургутнефтегаза» пугают штрафами за тяжелый багаж

На перегруз в «СНГ» пожаловались сотрудники аэропорта Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Вахтовикам ПАО «Сургутнефтегаз» пригрозили лишением премии за тяжелый багаж при перелетах. Об этом URA.RU сообщил сотрудник компании на условиях анонимности.

«В подразделении „СНГ“ НГДУ „Нижнесортымскнефть“ работников пообещали лишать 50% премии за тяжелый багаж при перелетах. Говорят, что на перегруз пожаловались сотрудники аэропорта. Сейчас тем, кто будет замечен с тяжелым багажом, нужно писать объяснительную на имя начальника подразделения», — сообщил собеседник.

Между тем сотрудники требуют у начальства «СНГ» установить на площадках весы, чтобы они могли взвешивать сумки перед отправкой в аэропорт. По словам работников, собираясь домой, они просто не могут определить, сколько весит сумка. В компании «Сургутнефтегаз» оперативно комментарий получить не удалось. В пресс-службе не ответили на телефонный звонок.

Ранее URA.RU сообщало, что профсоюзный лидер раскритиковал вагончики для вахтовиков «Сургутнефтегаза». Сергей Васютин предложил руководству компании протестировать вагончики самим и прожить в них несколько дней.