29 марта 2023

Вахтовиков «Сургутнефтегаза» пугают штрафами за тяжелый багаж

© Служба новостей «URA.RU»
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ВЫБОРЫ 2018. Предварительное голосование на выборах Президента РФ в поселке нефтяников Северный. Сургут, сургутнефтегаз, нефтяник, автобус
На перегруз в «СНГ» пожаловались сотрудники аэропорта Фото:

Вахтовикам ПАО «Сургутнефтегаз» пригрозили лишением премии за тяжелый багаж при перелетах. Об этом URA.RU сообщил сотрудник компании на условиях анонимности.

«В подразделении „СНГ“ НГДУ „Нижнесортымскнефть“ работников пообещали лишать 50% премии за тяжелый багаж при перелетах. Говорят, что на перегруз пожаловались сотрудники аэропорта. Сейчас тем, кто будет замечен с тяжелым багажом, нужно писать объяснительную на имя начальника подразделения», — сообщил собеседник.

Между тем сотрудники требуют у начальства «СНГ» установить на площадках весы, чтобы они могли взвешивать сумки перед отправкой в аэропорт. По словам работников, собираясь домой, они просто не могут определить, сколько весит сумка. В компании «Сургутнефтегаз» оперативно комментарий получить не удалось. В пресс-службе не ответили на телефонный звонок.

Ранее URA.RU сообщало, что профсоюзный лидер раскритиковал вагончики для вахтовиков «Сургутнефтегаза». Сергей Васютин предложил руководству компании протестировать вагончики самим и прожить в них несколько дней.

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Вахтовикам ПАО «Сургутнефтегаз» пригрозили лишением премии за тяжелый багаж при перелетах. Об этом URA.RU сообщил сотрудник компании на условиях анонимности. «В подразделении „СНГ“ НГДУ „Нижнесортымскнефть“ работников пообещали лишать 50% премии за тяжелый багаж при перелетах. Говорят, что на перегруз пожаловались сотрудники аэропорта. Сейчас тем, кто будет замечен с тяжелым багажом, нужно писать объяснительную на имя начальника подразделения», — сообщил собеседник. Между тем сотрудники требуют у начальства «СНГ» установить на площадках весы, чтобы они могли взвешивать сумки перед отправкой в аэропорт. По словам работников, собираясь домой, они просто не могут определить, сколько весит сумка. В компании «Сургутнефтегаз» оперативно комментарий получить не удалось. В пресс-службе не ответили на телефонный звонок. Ранее URA.RU сообщало, что профсоюзный лидер раскритиковал вагончики для вахтовиков «Сургутнефтегаза». Сергей Васютин предложил руководству компании протестировать вагончики самим и прожить в них несколько дней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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