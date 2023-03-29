Спикер гордумы Тюмени отказался от участия в выборах-2023

Евгений Заболотный подтвердил, что уйдет с поста спикера
Спикер городской думы Тюмени Евгений Заболотный, как ранее URA.RU писало со ссылкой на источник, не будет претендовать на место в новом созыве представительного органа. Об этом он заявил 30 марта, общаясь с журналистами.
«Мое участие в избирательных процессах предусмотрено, но в качестве избирателя», — заявил Заболотный. Политик добавил, что даже не будет участвовать в праймериз «Единой России».
Ранее агентство писало, что новым спикером гордумы станет глава Тюменского района Светлана Иванова, а Заболотному прочат выход на пенсию. Выборы назначены на 10 сентября.
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