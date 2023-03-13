Глава района станет новым спикером гордумы Тюмени. Инсайд

14 марта 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Светлана Иванова возглавляет Тюменский район с 2015 года Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Глава Тюменского района Светлана Иванова станет новым спикером гордумы Тюмени после сентябрьских выборов. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона. По словам инсайдера, результаты работы Ивановой в муниципалитете, который возглавляет с февраля 2015 года, впечатлили руководство области. «Тюменский район — самый населенный и, как следствие, самый проблемный. Но Иванова справилась. Кроме того, она растет по партийной линии — недавно возглавила регионального отделение «Женского движения Единой России», — рассказал инсайдер. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Тюменского района. Ответ на него ожидается. В реготделении ЕР подчеркнули, что все кандидаты в депутаты гордумы будут определены только в мае по итогам предварительного внутрипартийного голосования. Ранее агентству стало известно, что нынешний спикер гордумы Тюмени Евгений Заболотный не войдет в новый созыв представительного органа. К нему накопились претензии от администрации областной столицы.

Глава Тюменского района Светлана Иванова станет новым спикером гордумы Тюмени после сентябрьских выборов. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона. По словам инсайдера, результаты работы Ивановой в муниципалитете, который возглавляет с февраля 2015 года, впечатлили руководство области. «Тюменский район — самый населенный и, как следствие, самый проблемный. Но Иванова справилась. Кроме того, она растет по партийной линии — недавно возглавила регионального отделение «Женского движения Единой России», — рассказал инсайдер. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Тюменского района. Ответ на него ожидается. В реготделении ЕР подчеркнули, что все кандидаты в депутаты гордумы будут определены только в мае по итогам предварительного внутрипартийного голосования. Ранее агентству стало известно, что нынешний спикер гордумы Тюмени Евгений Заболотный не войдет в новый созыв представительного органа. К нему накопились претензии от администрации областной столицы.