13 марта 2023

Глава района станет новым спикером гордумы Тюмени. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Посещение ВРИО губернатора Александра Моора строительной площадки Doorhan и открытие спортивной площадки в поселке Московский. Тюмень, иванова светлана
Светлана Иванова возглавляет Тюменский район с 2015 года Фото:

Глава Тюменского района Светлана Иванова станет новым спикером гордумы Тюмени после сентябрьских выборов. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона. По словам инсайдера, результаты работы Ивановой в муниципалитете, который возглавляет с февраля 2015 года, впечатлили руководство области.

«Тюменский район — самый населенный и, как следствие, самый проблемный. Но Иванова справилась. Кроме того, она растет по партийной линии — недавно возглавила регионального отделение «Женского движения Единой России», — рассказал инсайдер.

URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Тюменского района. Ответ на него ожидается. В реготделении ЕР подчеркнули, что все кандидаты в депутаты гордумы будут определены только в мае по итогам предварительного внутрипартийного голосования.

Ранее агентству стало известно, что нынешний спикер гордумы Тюмени Евгений Заболотный не войдет в новый созыв представительного органа. К нему накопились претензии от администрации областной столицы.

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Глава Тюменского района Светлана Иванова станет новым спикером гордумы Тюмени после сентябрьских выборов. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона. По словам инсайдера, результаты работы Ивановой в муниципалитете, который возглавляет с февраля 2015 года, впечатлили руководство области. «Тюменский район — самый населенный и, как следствие, самый проблемный. Но Иванова справилась. Кроме того, она растет по партийной линии — недавно возглавила регионального отделение «Женского движения Единой России», — рассказал инсайдер. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Тюменского района. Ответ на него ожидается. В реготделении ЕР подчеркнули, что все кандидаты в депутаты гордумы будут определены только в мае по итогам предварительного внутрипартийного голосования. Ранее агентству стало известно, что нынешний спикер гордумы Тюмени Евгений Заболотный не войдет в новый созыв представительного органа. К нему накопились претензии от администрации областной столицы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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