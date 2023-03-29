В Челябинске растут цены на новостройки

Средняя цена квартир в новостройках Челябинска — 4 млн 738 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в марте 2023-го по сравнению с 2022 годом цена квадратного метра в новостройках поднялась на 13,9 процента, составив 88 тысяч 112 рублей. С января стоимость «квадрата» в новостройках выросла на 2,1 процента. Исследование на эту тему провели аналитики портала «Мир квартир».

«С марта 2022-го по март 2023-го средняя цена квадратного метра в новостройках в Челябинске поднялась на 13,9 процента. В первом квартале 2023 года стоимость квадрата в новостройках увеличилась на 2,1 процента», — поделились аналитики портала «Мир квартир».

Средняя стоимость квартир в челябинских новостройках на сегодняшний день, по данным портала, составляет 4 млн 738 тысяч рублей. В Магнитогорске, втором во величине городе Челябинской области, средний чек на квартиры в новых домах составляет 2 млн 512 тысяч рублей. Стоимость квадратного метра в городе металлургов — 55 тысяч 307 рублей.