Военный эксперт заявил о невозможности контрнаступления Украины на нескольких направлениях

Полковник запаса Хатылев: контрнаступление Украины будет неудачным из-за отсутствия авиации

ВСУ не обладает авиацией для проведения контрнаступления Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина не сможет совершить контрнаступление по нескольким направлениям, так как у ВСУ нет компонентов для проведения подобных операций, среди которых авиация. Об этом в разговоре с URA.RU заявил экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ (2007—2009 год), полковник запаса Сергей Хатылев.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Вооруженные силы Украины планируют совершить контратаку по нескольким направлениям. Он добавил, что начало проведения операции зависит от погодных условий.

«Полноценное, с точки зрения военного искусства, науки, оперативного искусства наступления никакого на двух направлениях быть не может. Это будет либо имитация, либо все на погибель пойдет. Потому что у них на сегодня нет основных компонентов для проведения таких операций. Нет авиации. Бомбардировочной, штурмовой, истребительной», — сказал Сергей Хатылев.

«Те самолеты, которые им дают советского производства, это МиГ-29, Су-24 и Су-25. Это штурмовики, бомбардировщики тактического радиуса действия и истребители. Ну что они могут сделать, когда господство в воздухе и превосходство завоевано нами, воздушно-космическими силами?» — добавил собеседник агентства.