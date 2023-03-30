Задержанного в Екатеринбурге журналиста The Wall Street Journal этапируют в Москву

Журналиста перевезут в СИЗО Москвы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal

Подозреваемый в шпионаже журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович, задержанный в Екатеринбурге по делу о шпионаже, будет перевезен в Москву для заключения под арест и суда. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых структурах.

«Эвана Гершковича этапируют в Москву для помещения в СИЗО. Там же пройдет процесс над журналистом», — сообщил собеседник агентства. Официальных подтверждений этому пока не публиковалось.

Гершкович попал в поле зрения силовиков, когда приехал в Екатеринбург, предположительно, по заданию американского правительства. Силовики ФСБ поймали журналиста по подозрению в шпионаже, когда он пытался добыть секретные сведения для заказчиков, сообщали ранее в Центре общественных связей ФСБ России. Другие сотрудники газеты, по данным Кремля, не будут депортированы из московского бюро.