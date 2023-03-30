Украинские силовики подогнали автозаки к стенам Киево-Печерской лавры

Украинские силовики подогнали автомобили для перевозки заключенных к стенам Киево-Печерской лавры, а также на территорию самого монастыря. Об этом сообщает советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.
«У стен лавры и в самой лавре появились <…> автозаки. Продолжаем следить за развитием событий», — сказал Николай Балашов на пресс-конференции, посвященной ситуации в Киево-Печерской лавре. Его слова приводит ТАСС. Протоиерей подчеркнул, что пока не знает, как ситуация развернется дальше.
Ранее монахов Украинской православной церкви (УПЦ) обязали освободить территорию монастыря. 23 марта УПЦ оспорила данное решение в суде, однако спустя несколько дней трое судей отказались рассматривать данное дело. Россия не останется в стороне от судьбы священников Киево-Печерской лавры, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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