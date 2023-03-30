В Челябинске будут расселены 40 аварийных домов

В Челябинске в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) планируется расселить 40 аварийных домов. Об этом 30 марта, в прямом эфире центра управления регионом сообщила заместитель главы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.
«Если мы с вами посчитаем количество аварийных домов, которые вошли в развитие застроенных территорий, а именно КРТ, то порядка 40 многоквартирных домов могут быть расселены, если обязательства застройщика будут исполнены», — пояснила Рыльская.
По словам Рыльской, на данный момент аварийными признаны 125 домов, из них 46 обеспечены финансированием, а 79 нет. Как раз эти 79, не обеспеченных финансированием домов, могут быть расселены быстрее. При условии, что остальные аварийные здания будут расселены в рамках проекта КРТ.
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