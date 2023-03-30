Задержание журналиста The Wall Street Journal стало сигналом для шпионов США

30 марта 2023 в 16:19 Размер текста - 17 +

Бойцы ФСБ задержали журналиста в Екатеринбурге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal Задержание журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, пойманного за шпионаж в Екатеринбурге, стало сигналом для правительства США о том, что любые разведчики, действующие под прикрытием СМИ, будут разоблачены. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых структурах. «США начинает действовать агрессивно, засылая шпионов под видом журналистов. Такое было и раньше, и эти попытки пресекались. Сейчас журналиста пришлось задержать, чтобы остановить его. Это сигнал коллективному Западу — более жесткий, чем раньше. Возможностей для шпионажа все меньше», — сообщил собеседник агентства. По его словам, ранее спецслужбы уже пресекали попытки иностранных журналистов добыть секретную информацию. Ранее в Екатеринбург приезжал швейцарский журналист Маркус Акерет, который встретился со сторонниками из екатеринбургского отделения «Мемориала» (организация признана в РФ иноагентом). Также «для изучения институтов гражданского общества» прилетал датский журналист Эмиль Роттбелль. «Иностранные журналисты получали предупреждения, и сразу улетали. Но в последнее время они стали работать более топорно», — уточнил собеседник агентства. Гершкович был задержан в Екатеринбурге днем 30 марта. По официальной информации ФСБ РФ, журналист был задержан по подозрению в шпионаже после того, как пытался получить информацию об оборонно-промышленном комплексе РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Задержание журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, пойманного за шпионаж в Екатеринбурге, стало сигналом для правительства США о том, что любые разведчики, действующие под прикрытием СМИ, будут разоблачены. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых структурах. «США начинает действовать агрессивно, засылая шпионов под видом журналистов. Такое было и раньше, и эти попытки пресекались. Сейчас журналиста пришлось задержать, чтобы остановить его. Это сигнал коллективному Западу — более жесткий, чем раньше. Возможностей для шпионажа все меньше», — сообщил собеседник агентства. По его словам, ранее спецслужбы уже пресекали попытки иностранных журналистов добыть секретную информацию. Ранее в Екатеринбург приезжал швейцарский журналист Маркус Акерет, который встретился со сторонниками из екатеринбургского отделения «Мемориала» (организация признана в РФ иноагентом). Также «для изучения институтов гражданского общества» прилетал датский журналист Эмиль Роттбелль. «Иностранные журналисты получали предупреждения, и сразу улетали. Но в последнее время они стали работать более топорно», — уточнил собеседник агентства. Гершкович был задержан в Екатеринбурге днем 30 марта. По официальной информации ФСБ РФ, журналист был задержан по подозрению в шпионаже после того, как пытался получить информацию об оборонно-промышленном комплексе РФ.