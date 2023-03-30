Журналист The Wall Street Journal, задержанный в Екатеринбурге, собирал сведения для США

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Учения СОБР и кинологической службы таможни на территории Белоярского района. Свердловская область, силовики, антитеррор, собр, наручники, задержание, кто, контр-террористическая операция
Журналиста задержали, когда он пытался получить секретные сведения Фото:

Журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович, который был задержан силовиками ФСБ в Екатеринбурге, пытался добыть для правительства США сведения, составляющие государственную тайну. Об этом URA.RU сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

«Установлено, что Эван Гершкович, действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что журналист задержан, возбуждено дело по статье 276 УК РФ (шпионаж).

По данным ФСБ, Гершкович работал в московском бюро газеты. В Екатеринбург он приехал, чтобы добыть секретные сведения для правительства США, однако силовики поймали его раньше, чем он успел получить данные, составляющие гостайну, отметили в ведомстве.

Официальных данных о том, какие именно сведения пытался добыть Гершкович, не поступало. О пропаже журналиста стало известно утром 30 марта.

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Журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович, который был задержан силовиками ФСБ в Екатеринбурге, пытался добыть для правительства США сведения, составляющие государственную тайну. Об этом URA.RU сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ. «Установлено, что Эван Гершкович, действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что журналист задержан, возбуждено дело по статье 276 УК РФ (шпионаж). По данным ФСБ, Гершкович работал в московском бюро газеты. В Екатеринбург он приехал, чтобы добыть секретные сведения для правительства США, однако силовики поймали его раньше, чем он успел получить данные, составляющие гостайну, отметили в ведомстве. Официальных данных о том, какие именно сведения пытался добыть Гершкович, не поступало. О пропаже журналиста стало известно утром 30 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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