Журналист The Wall Street Journal, задержанный в Екатеринбурге, собирал сведения для США

30 марта 2023 в 13:08 Размер текста - 17 +

Журналиста задержали, когда он пытался получить секретные сведения Фото: Анна Майорова © URA.RU Журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович, который был задержан силовиками ФСБ в Екатеринбурге, пытался добыть для правительства США сведения, составляющие государственную тайну. Об этом URA.RU сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ. «Установлено, что Эван Гершкович, действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что журналист задержан, возбуждено дело по статье 276 УК РФ (шпионаж). По данным ФСБ, Гершкович работал в московском бюро газеты. В Екатеринбург он приехал, чтобы добыть секретные сведения для правительства США, однако силовики поймали его раньше, чем он успел получить данные, составляющие гостайну, отметили в ведомстве. Официальных данных о том, какие именно сведения пытался добыть Гершкович, не поступало. О пропаже журналиста стало известно утром 30 марта.

Журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович, который был задержан силовиками ФСБ в Екатеринбурге, пытался добыть для правительства США сведения, составляющие государственную тайну. Об этом URA.RU сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ. «Установлено, что Эван Гершкович, действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что журналист задержан, возбуждено дело по статье 276 УК РФ (шпионаж). По данным ФСБ, Гершкович работал в московском бюро газеты. В Екатеринбург он приехал, чтобы добыть секретные сведения для правительства США, однако силовики поймали его раньше, чем он успел получить данные, составляющие гостайну, отметили в ведомстве. Официальных данных о том, какие именно сведения пытался добыть Гершкович, не поступало. О пропаже журналиста стало известно утром 30 марта.