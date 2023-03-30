Свердловчанам назвали идеальный срок ипотечного кредита

Идеальный срок ипотечного кредита в Свердловской области составляет 7 лет

Семь лет ипотечного кредита является идеальным сроком, считает Иван Камельских Фото: Размик Закарян © URA.RU

Самый оптимальный срок ипотечного кредита составляет семь лет, а добавление к ежемесячной выплате досрочных 3-4 тысяч рублей поможет значительно быстрее закрыть долг. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал руководитель пресс-службы «Этажи» Иван Камельских.

«Соотношение переплаты и суммы, которую можно взять самое оптимальное на семи годах — золотой срок ипотечного кредита. Там переплата не особо большая, в рамках приличия. В идеале, можно брать ипотеку и на 30 лет, чтобы подстраховаться, но для себя рассчитывать, как на семь лет. Брокеры могут посчитать, сколько нужно досрочно вносить в месяц для того, чтобы погасить долг за этот срок», — сказал Иван Камельских.

Собеседник агентства уверен, что тактика переплаты установленной ипотечной платы за месяц хотя-бы на 3-4 тысячи рублей значительно приблизит к досрочному погашению долга и сокращению его конечной суммы. «Первое время мы по большей части отдаем процент кредита. Например, при ежемесячной оплате из 15 тысяч рублей: 12 тысяч уходят на закрытие процента, а 3 тысячи на оплату долга. Досрочное погашение прямо гасит сумму долга без учета процентов», — добавил он.

Ранее URA.RU сообщало, что предлагаемую «Единой Россией» льготную ипотеку под 5% годовых для работников оборонно-промышленных комплексов (ОПК) поддержал депутат заксобрания Свердловской области Михаил Зубарев. Он отметил, что жители региона особенно заметят такую поддержку от государства.