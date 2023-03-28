Свердловских оборонщиков готовят к новым льготным ипотекам

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Льготная ипотека даст стимул работать на ОПК и улучшать свои жилищные условия, считает Михаил Зубарев Фото:

Предлагаемую «Единой Россией» льготную ипотеку под 5% годовых для работников оборонно-промышленных комплексов (ОПК) поддержал депутат заксобрания Свердловской области Михаил Зубарев, отметив, что жители региона особенно заметят такую поддержку от государства. Своим мнением он поделился в беседе с корреспондентом URA.RU.

Ранее в газете «Известия» сообщали, что депутаты от «Единой России» направили инициативу о введении льготной ипотеки под 5% для работников ОПК. Предполагается, что льгота распространится на новостройки и вторичное жилье в РФ. Максимальная сумма займа под 5% годовых не сможет превышать девять млн рублей в регионах с населением менее одного млн человек и не более 18 млн рублей в городах, где население более одного млн человек.

«Если все пройдет успешно, то Свердловская область особенно заметит льготную поддержку от государства. Наш регион славится количеством оборонно-промышленных комплексов», — сказал депутат заксобрания.

Он отметил, что введение льготной ипотеки даст россиянам стимул работать на оборонно-промышленных комплексах, покупать новую недвижимость и улучшать свои жилищные условия. «Также не стоит забывать, что это является и поддержкой строительных компаний, которые займутся постройками новых жилых комплексов», — добавил Михаил Зубарев.

В декабря 2022 года свердловчане оформили ипотечные кредиты на рекордную сумму — 22,2 млрд рублей. При этом само количество выданных ипотек не изменилось. В среднем жители Свердловской области брали ипотеку на 3,2 млн рублей на 23 года.

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Предлагаемую «Единой Россией» льготную ипотеку под 5% годовых для работников оборонно-промышленных комплексов (ОПК) поддержал депутат заксобрания Свердловской области Михаил Зубарев, отметив, что жители региона особенно заметят такую поддержку от государства. Своим мнением он поделился в беседе с корреспондентом URA.RU. Ранее в газете «Известия» сообщали, что депутаты от «Единой России» направили инициативу о введении льготной ипотеки под 5% для работников ОПК. Предполагается, что льгота распространится на новостройки и вторичное жилье в РФ. Максимальная сумма займа под 5% годовых не сможет превышать девять млн рублей в регионах с населением менее одного млн человек и не более 18 млн рублей в городах, где население более одного млн человек. «Если все пройдет успешно, то Свердловская область особенно заметит льготную поддержку от государства. Наш регион славится количеством оборонно-промышленных комплексов», — сказал депутат заксобрания. Он отметил, что введение льготной ипотеки даст россиянам стимул работать на оборонно-промышленных комплексах, покупать новую недвижимость и улучшать свои жилищные условия. «Также не стоит забывать, что это является и поддержкой строительных компаний, которые займутся постройками новых жилых комплексов», — добавил Михаил Зубарев. В декабря 2022 года свердловчане оформили ипотечные кредиты на рекордную сумму — 22,2 млрд рублей. При этом само количество выданных ипотек не изменилось. В среднем жители Свердловской области брали ипотеку на 3,2 млн рублей на 23 года.
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