Риелтор описала портрет покупателя элитных домов и квартир в Кургане

По словам риелтора, в Кургане хватает недвижимость, стоимость которой превышает 15 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане квартиры и дома, стоимостью выше 15 млн рублей, покупают как бизнесмены, так и наемные рабочие. Об этом URA.RU сообщил участник курганского рынка недвижимости.

«Такие клиенты выбирают, и квартиры, и таунхаусы, и дома. Среди них есть и предприниматели, и наемные рабочие, причем необязательно директора. Они покупают недвижимость для собственного проживания с привлечением ипотечных средств. По сроку ипотеку берут максимально — на десять лет», — рассказала URA.RU руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Интегра Риэлт» Алла Медведева.

По ее словам, клиенты, продающие такую недвижимость, не всегда понимают, что для ее продажи нужно вложить куда больше денег, чем обычно. Риелтор отметила, что в Кургане хватает недвижимости, стоимостью более 15 млн рублей. При этом она считает, что в городе недостаточно риелторов, которые специализируется на продаже такой недвижимости. В таких случаях с продажи риелтор берет исключительно процент, а не стандартную комиссию. Медведева добавила, что такие объекты могут продавать до трех лет.

Ранее в селе Кетово Курганской области за 25 млн рублей продавали коттедж с лесом на территории участка, где есть грибы. Помимо этого, в Кургане за 30 млн рублей продавали недостроенный коттедж, который был дороже всех остальных домов, выставленных на продажу в регионе.