27 марта 2023

Под Курганом продают коттедж с лесом на участке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный посёлок. Курган , недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, дом, фасад дома
Коттедж обойдется покупателям в 25 миллионов рублей (архивное фото) Фото:

В селе Кетово под Курганом продают коттедж с лесом на территории участка, в котором, по словам владельцев, можно собирать грибы. Объявление о продаже опубликовано на популярном портале.

«Трехэтажный коттедж находится в лесном массиве, все 30 соток земли в собственности. На участке есть лес, где мы собираем грибы. В доме восемь комнат. На первом этаже есть спортзал, прачечная и комната отдыха рядом с сауной. На втором этаже — гостевая спальня и зал. Третий этаж занимают спальни и зал-бильярдная», — говорится в объявлении.

Не территории участка также расположены теплица, беседка, шатер, бассейн и мангалы. Стоимость коттеджа — 25 миллионов рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане продают недостроенный коттедж за 30 миллионов рублей. Все остальные дома, выставленные на продажу, дешевле даже в готовом виде.

Владельцы оценили трехэтажный коттедж в 25 миллионов рублей
Владельцы оценили трехэтажный коттедж в 25 миллионов рублей
На территории участка есть теплица и лес, в котором можно собирать грибы
На территории участка есть теплица и лес, в котором можно собирать грибы
На первом этаже дома есть сауна с комнатой отдыха
На первом этаже дома есть сауна с комнатой отдыха
На третьем этаже находится зал-бильярдная
На третьем этаже находится зал-бильярдная

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В селе Кетово под Курганом продают коттедж с лесом на территории участка, в котором, по словам владельцев, можно собирать грибы. Объявление о продаже опубликовано на популярном портале. «Трехэтажный коттедж находится в лесном массиве, все 30 соток земли в собственности. На участке есть лес, где мы собираем грибы. В доме восемь комнат. На первом этаже есть спортзал, прачечная и комната отдыха рядом с сауной. На втором этаже — гостевая спальня и зал. Третий этаж занимают спальни и зал-бильярдная», — говорится в объявлении. Не территории участка также расположены теплица, беседка, шатер, бассейн и мангалы. Стоимость коттеджа — 25 миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане продают недостроенный коттедж за 30 миллионов рублей. Все остальные дома, выставленные на продажу, дешевле даже в готовом виде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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