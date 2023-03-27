Коттедж обойдется покупателям в 25 миллионов рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Кетово под Курганом продают коттедж с лесом на территории участка, в котором, по словам владельцев, можно собирать грибы. Объявление о продаже опубликовано на популярном портале.

«Трехэтажный коттедж находится в лесном массиве, все 30 соток земли в собственности. На участке есть лес, где мы собираем грибы. В доме восемь комнат. На первом этаже есть спортзал, прачечная и комната отдыха рядом с сауной. На втором этаже — гостевая спальня и зал. Третий этаж занимают спальни и зал-бильярдная», — говорится в объявлении.

Не территории участка также расположены теплица, беседка, шатер, бассейн и мангалы. Стоимость коттеджа — 25 миллионов рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане продают недостроенный коттедж за 30 миллионов рублей. Все остальные дома, выставленные на продажу, дешевле даже в готовом виде.

Владельцы оценили трехэтажный коттедж в 25 миллионов рублей Сайт Avito

На территории участка есть теплица и лес, в котором можно собирать грибы Сайт Avito

На первом этаже дома есть сауна с комнатой отдыха Сайт Avito