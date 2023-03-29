29 марта 2023

Жители Сургута требуют отменить введение новой транспортной системы в городе

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы и автобусные остановки. Сургут, автобус
Жители просят власти оставить все как было Фото:

Жители Сургута (ХМАО) создали в интернете на сайте change.org петицию против введения в городе новой транспортной системы. Об этом URA.RU сообщил житель города.

«С 1 мая вводят новую маршрутную сеть в городе Сургуте. Но администрация совсем не учитывает пожелания людей. Всю сеть построили на пересадках! Людям теперь добираться нужной точки будет очень проблематично», — пишет автор петиции Наталья Ивайкина.

Петицию поддержали более 200 человек. Люди просят власти города не вводить новую транспортную систему, а доработать старую. «Как быть пенсионерам, деткам, школьникам? Оставьте нам старые маршруты и добавьте новые в отдаленные районы. Этого хотят жители», — добавила Ивайкина.

За разъяснениями журналист URA.RU обратился в администрацию города. Там обещали разобраться в ситуации и направить ответ.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута пообещал сократить время ожидания общественного транспорта для горожан. Он сообщил, что с мая 2023 года в городе начнут модернизацию системы пассажирского автотранспорта.

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Жители Сургута (ХМАО) создали в интернете на сайте change.org петицию против введения в городе новой транспортной системы. Об этом URA.RU сообщил житель города. «С 1 мая вводят новую маршрутную сеть в городе Сургуте. Но администрация совсем не учитывает пожелания людей. Всю сеть построили на пересадках! Людям теперь добираться нужной точки будет очень проблематично», — пишет автор петиции Наталья Ивайкина. Петицию поддержали более 200 человек. Люди просят власти города не вводить новую транспортную систему, а доработать старую. «Как быть пенсионерам, деткам, школьникам? Оставьте нам старые маршруты и добавьте новые в отдаленные районы. Этого хотят жители», — добавила Ивайкина. За разъяснениями журналист URA.RU обратился в администрацию города. Там обещали разобраться в ситуации и направить ответ. Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута пообещал сократить время ожидания общественного транспорта для горожан. Он сообщил, что с мая 2023 года в городе начнут модернизацию системы пассажирского автотранспорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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