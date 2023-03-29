Жители Сургута требуют отменить введение новой транспортной системы в городе

Жители просят власти оставить все как было Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Жители Сургута (ХМАО) создали в интернете на сайте change.org петицию против введения в городе новой транспортной системы. Об этом URA.RU сообщил житель города.

«С 1 мая вводят новую маршрутную сеть в городе Сургуте. Но администрация совсем не учитывает пожелания людей. Всю сеть построили на пересадках! Людям теперь добираться нужной точки будет очень проблематично», — пишет автор петиции Наталья Ивайкина.

Петицию поддержали более 200 человек. Люди просят власти города не вводить новую транспортную систему, а доработать старую. «Как быть пенсионерам, деткам, школьникам? Оставьте нам старые маршруты и добавьте новые в отдаленные районы. Этого хотят жители», — добавила Ивайкина.

За разъяснениями журналист URA.RU обратился в администрацию города. Там обещали разобраться в ситуации и направить ответ.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута пообещал сократить время ожидания общественного транспорта для горожан. Он сообщил, что с мая 2023 года в городе начнут модернизацию системы пассажирского автотранспорта.