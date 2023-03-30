Свердловчанам раскрыли самый выгодный сезон аренды и покупки квартир

Промежуток с ноября по апрель является самым выгодным сезоном покупок и аренд квартир в Свердловской области

31 марта 2023 в 08:52 Размер текста - 17 +

Особо выгодные предложения для покупки и аренды квартир появляются в декабре, отметил Иван Камельских Фото: Размик Закарян © URA.RU Идеальный сезон для приобретения квартиры либо же ее аренды в Свердловской области является промежуток времени с ноября по апрель. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал руководитель пресс-службы компании «Этажи» Иван Камельских. «Месяцы с ноября по апрель являются самыми идеальными для аренды и покупки квартиры, так как весенне-летний сезон можно назвать временем для туристов и отпускников, которые начинают активно снимать жилье. С мая по август стабильно повышается спрос на аренду квартир, это влияет не только на повышение арендной ставки, но и также на покупку жилья в целом. С августа по октябрь в города приезжают студенты, которые всегда снимают жилье ближе к центру, забирая выгодные предложения», — сказал собеседник агентства. Примечательно, что особо выгодные предложения появляются в декабре. «Перед Новым годом каждый арендодатель хочет закончить со своими делами и сдать квартиру, это стабильно. Никому не выгодно, чтобы квартира простаивала в такой праздник и без дела», — отметил Иван Камельских. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге с ноября 2022 года по февраль 2023 года цены на аренду квартир упали на 12%. Город занял второе место в рейтинге по падению арендной ставки в России.

Идеальный сезон для приобретения квартиры либо же ее аренды в Свердловской области является промежуток времени с ноября по апрель. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал руководитель пресс-службы компании «Этажи» Иван Камельских. «Месяцы с ноября по апрель являются самыми идеальными для аренды и покупки квартиры, так как весенне-летний сезон можно назвать временем для туристов и отпускников, которые начинают активно снимать жилье. С мая по август стабильно повышается спрос на аренду квартир, это влияет не только на повышение арендной ставки, но и также на покупку жилья в целом. С августа по октябрь в города приезжают студенты, которые всегда снимают жилье ближе к центру, забирая выгодные предложения», — сказал собеседник агентства. Примечательно, что особо выгодные предложения появляются в декабре. «Перед Новым годом каждый арендодатель хочет закончить со своими делами и сдать квартиру, это стабильно. Никому не выгодно, чтобы квартира простаивала в такой праздник и без дела», — отметил Иван Камельских. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге с ноября 2022 года по февраль 2023 года цены на аренду квартир упали на 12%. Город занял второе место в рейтинге по падению арендной ставки в России.