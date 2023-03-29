Тюменцы начали зарабатывать на фанатах «Короля и Шута»

30 марта 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

Коллекционерам предлагают футболки, эксклюзивные записи с концертов, журналы и прочую атрибутику Фото: Владимир Андреев © URA.RU После выхода сериала о жизни и творчестве российской панк-группы «Король и Шут» в Тюмени выросло количество предложений на раритетные товары с символикой артистов. Только за последние две недели на платформе «Авито» появилось сразу 16 объявлений. К продаже представлены кассеты, плакаты, футболки и прочая фанатская атрибутика. «Видеокассеты с записями концертов группы „Король и Шут“, интервью. Формат видеокассет VHS со стереодорожкой. Какие-то записи непосредственно с концертов (на одну любительскую камеру). Но лучшего качества этих концертов не найти. Некоторые записи профессиональные — отличного качества», — говорится в одном из объявлений. Среди выставленных товаров на продажу — футболки, аудио- и видеокассеты, плакаты и журналы с группой на обложке, датируемые началом 2000-х. За минимальную стоимость — 25 рублей фанатом группы предлагают приобрести постер с изображением всех участников «КиШ». Самый дорогой товар из предложенных — футболка стоимостью 990 рублей. В других российских городах фанатам предлагают приобрести бейджи со съемок сериала, аудиозаписи с концертов, автографы и прочую фанатскую атрибутику. Самый дорогой лот — коллекция афиш группы. Ее предлагают выкупить коллекционерам за один миллион рублей. Поклонники считают, что увеличение предложений по продаже мерча связано, прежде всего, с новой волной популярности группы и возможностью подзаработать на фоне возникшего ажиотажа. «Сериал „Король и Шут“ был выпущен на „Кинопоиске“ одной из крупнейших и лидирующих компанией на российском рынке — „Яндексом“. Фан-база группы еще в начале 2000-х проявляла себя достаточно активно, а тематика фэнтези и сказок в песнях вызывает естественную „культовость“ атрибутики. Если сложить три этих фактора: крупную компанию, узнаваемую символику и два, а то и три поколения, которые задел „КиШ“, то на выходе мы получаем конкурентоспособный маркетинг. Поэтому „Яндекс“ на своей площадке „Яндекс маркет“ использовал закономерный пиар-ход и начал продавать линейку одежды с символикой группы, цитатами из песен и лозунгами панк-культуры. Цены на данные товары естественно завышены и далеко не каждый может их себе позволить. Следовательно, фанаты ищут альтернативные способы заполучить желанный „артефакт“ воскреснувшей в новых релях группы. А владельцы мерча с атрибутами из прошлого выходят на сервисы с объявлениями, чтобы заработать, пока есть спрос», — делится фанат группы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После выхода сериала о жизни и творчестве российской панк-группы «Король и Шут» в Тюмени выросло количество предложений на раритетные товары с символикой артистов. Только за последние две недели на платформе «Авито» появилось сразу 16 объявлений. К продаже представлены кассеты, плакаты, футболки и прочая фанатская атрибутика. «Видеокассеты с записями концертов группы „Король и Шут“, интервью. Формат видеокассет VHS со стереодорожкой. Какие-то записи непосредственно с концертов (на одну любительскую камеру). Но лучшего качества этих концертов не найти. Некоторые записи профессиональные — отличного качества», — говорится в одном из объявлений. Среди выставленных товаров на продажу — футболки, аудио- и видеокассеты, плакаты и журналы с группой на обложке, датируемые началом 2000-х. За минимальную стоимость — 25 рублей фанатом группы предлагают приобрести постер с изображением всех участников «КиШ». Самый дорогой товар из предложенных — футболка стоимостью 990 рублей. В других российских городах фанатам предлагают приобрести бейджи со съемок сериала, аудиозаписи с концертов, автографы и прочую фанатскую атрибутику. Самый дорогой лот — коллекция афиш группы. Ее предлагают выкупить коллекционерам за один миллион рублей. Поклонники считают, что увеличение предложений по продаже мерча связано, прежде всего, с новой волной популярности группы и возможностью подзаработать на фоне возникшего ажиотажа. «Сериал „Король и Шут“ был выпущен на „Кинопоиске“ одной из крупнейших и лидирующих компанией на российском рынке — „Яндексом“. Фан-база группы еще в начале 2000-х проявляла себя достаточно активно, а тематика фэнтези и сказок в песнях вызывает естественную „культовость“ атрибутики. Если сложить три этих фактора: крупную компанию, узнаваемую символику и два, а то и три поколения, которые задел „КиШ“, то на выходе мы получаем конкурентоспособный маркетинг. Поэтому „Яндекс“ на своей площадке „Яндекс маркет“ использовал закономерный пиар-ход и начал продавать линейку одежды с символикой группы, цитатами из песен и лозунгами панк-культуры. Цены на данные товары естественно завышены и далеко не каждый может их себе позволить. Следовательно, фанаты ищут альтернативные способы заполучить желанный „артефакт“ воскреснувшей в новых релях группы. А владельцы мерча с атрибутами из прошлого выходят на сервисы с объявлениями, чтобы заработать, пока есть спрос», — делится фанат группы.