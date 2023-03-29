Иностранца, подкурившего в Кургане от Вечного огня, повторно взяли под стражу

30 марта 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

В Кургане вернули в СИЗО подкурившего от Вечного огня иностранца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель иностранного государства, который подкурил от Вечного огня, повторно попал в курганское СИЗО. Об этом рассказали в СУ СКР по Курганской области. «Следователем СК в суд направлено ходатайство об изменении меры пресечения, которое 30 марта 2023 года удовлетворено. Мужчина повторно заключен под стражу», — сообщили в управлении. Иностранец нарушил условия содержания домашнего ареста, поэтому следователи направили прошение вернуть его в изолятор. Мужчину подозревают в осквернении символа воинской памяти в Кургане. Мужчина забрался на постамент мемориала Вечного огня и подкурил от пламени. Нарушение было замечено полицейскими, иностранца задержали, возбудили уголовное дело Ранее URA.RU сообщали, что подкурившего от огня мужчину освободили из СИЗО. Суд изменил меру пресечения нарушителю на домашний арест.

Житель иностранного государства, который подкурил от Вечного огня, повторно попал в курганское СИЗО. Об этом рассказали в СУ СКР по Курганской области. «Следователем СК в суд направлено ходатайство об изменении меры пресечения, которое 30 марта 2023 года удовлетворено. Мужчина повторно заключен под стражу», — сообщили в управлении. Иностранец нарушил условия содержания домашнего ареста, поэтому следователи направили прошение вернуть его в изолятор. Мужчину подозревают в осквернении символа воинской памяти в Кургане. Мужчина забрался на постамент мемориала Вечного огня и подкурил от пламени. Нарушение было замечено полицейскими, иностранца задержали, возбудили уголовное дело Ранее URA.RU сообщали, что подкурившего от огня мужчину освободили из СИЗО. Суд изменил меру пресечения нарушителю на домашний арест.