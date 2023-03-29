Глава МЧС посетит ЯНАО в ходе масштабных учений

Генерал Александр Куренков приедет в ЯНАО в день завершения учений «Безопасная Арктика — 2023»

Александра Куренкова ждут в Салехарде 7 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На закрытие Межведомственных опытно-исследовательских учений «Безопасная Арктика — 2023» в ЯНАО приедет глава МЧС, генерал-лейтенант Александр Куренков. Об этом URA.RU рассказали представители окружного управления ведомства.

«На 7 апреля назначено завершение учений „Безопасная Артека — 2023“ на территории Ямала. Министр прибудет в Салехард, где финиширует экспедиция, которая проходит в рамках этих учений, и вместе с губернатором (Дмитрием Артюховым — ред.) встретит ее участников», — сообщили в окружном главке.

Также, если позволят погодные условия, 7 апреля в районе переправы через Обь пройдет показательное десантирование парашютистов и полезного груза. Завершит программу выставка спасательной техники и оборудования на площадке в парке 65-летия Победы.

Ранее URA.RU рассказывало о запланированном в связи с проведением учений перекрытием переправы через Обь между Салехардом и Лабытнанги. В ходе «Безопасной Арктики» проводятся испытания новейших образцов спецтехники и слаживание между ведомствами в условиях чрезвычайных ситуаций.