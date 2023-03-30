Автомобильный рынок ХМАО захватывает новый бренд

У жителей ХМАО вырос спрос на новую автомобильную марку Omoda. Производством автомобилей под этим брендом занимается китайская компания Chery. Об этом URA.RU рассказали представители дилерский центров в Сургуте и Нижневартовске.
«Сейчас по ХМАО в основном продаются „Лады“ и китайцы. Если говорить о последних, то Omoda хороши пошли в продажу. Только в одном Сургуте уже довольно много их ездит. Это китайский бренд от компании Chery», — комментирует журналисту агентства представитель дилерского центра в Сургуте.
По словам автодилеров, многие зарубежные автомобильные марки на региональный рынок сейчас попадают из Китая. Салонам удается работать за счет параллельного импорта. «В основном „Омоду“ рассматривают как альтернативу Geely. Как и тот же Coolray из салона она выйдет примерно в два миллиона плюс-минус. Но „Омоду“ скорее берут из-за дизайна. За свою цену они презентабельные и очень футуристичные», — добавляет менеджер по продаже автосалона в Нижневартовске.
Ранее URA.RU рассказывало, что автосалоны ХМАО отложили старт продаж нового «Москвича». Дилеры считают, что не смогут на данный момент осилить подобный проект, а спрос в регионе на машину пока остается низким.
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