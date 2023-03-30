В аварии пострадал один из водителей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На 143 километре трассы Челябинск-Троицк столкнулись четыре автомобиля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, на месте аварии организовано реверсивное движение.

«Водитель автомобиля „КАМАЗ“ совершил наезд на стоящей автомобиль „Газель“. После чего „Газель“ совершила выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем HOWO, после чего „КАМАЗ“ совершил наезд на автомобиль Mercedes с полуприцепом», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что в ДТП пострадал водитель «Газели». Он был доставлен в медицинское учреждение.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области