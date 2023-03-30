На челябинской трассе столкнулись четыре автомобиля. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки. Курган, знак аварийной остановки
В аварии пострадал один из водителей Фото:

На 143 километре трассы Челябинск-Троицк столкнулись четыре автомобиля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, на месте аварии организовано реверсивное движение.

«Водитель автомобиля „КАМАЗ“ совершил наезд на стоящей автомобиль „Газель“. После чего „Газель“ совершила выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем HOWO, после чего „КАМАЗ“ совершил наезд на автомобиль Mercedes с полуприцепом», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что в ДТП пострадал водитель «Газели». Он был доставлен в медицинское учреждение.

Фото:
Фото:

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На 143 километре трассы Челябинск-Троицк столкнулись четыре автомобиля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, на месте аварии организовано реверсивное движение. «Водитель автомобиля „КАМАЗ“ совершил наезд на стоящей автомобиль „Газель“. После чего „Газель“ совершила выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем HOWO, после чего „КАМАЗ“ совершил наезд на автомобиль Mercedes с полуприцепом», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. В ведомстве отметили, что в ДТП пострадал водитель «Газели». Он был доставлен в медицинское учреждение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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