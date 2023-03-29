Мэр Нового Уренгоя отчитался о выполнении поручения главы ЯНАО

Глава Нового Уренгоя: спрос на жилье в городе превышает предложение

В 2023 году в Новом Уренгое будет введено девять жилых домов (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) строится 24 дома, а в скором времени к работе приступит новый девелопер. Как сообщил мэр Андрей Воронов, задачу по привлечению новых застройщиков из-за высокого спроса на жилье поставил губернатор округа Дмитрий Артюхов.

«В Новом Уренгое сегодня строится 24 жилых дома — больше 2,5 тысяч квартир. Для нашего города это большая цифра, нам нужно больше жилья — рынок перегрет, спрос превышает предложение. Выполняем поручение губернатора — привлечь новых застройщиков в город, чтобы остудить ценник на квадратные метры», — написал Воронов в своем telegram-канале.

Он отметил, что в текущем году планируется ввести в эксплуатацию девять домов. «В планах — не останавливаться на этих результатах, ведем переговоры с новыми девелоперами, уже этой весной большую стройку начнет тюменский застройщик «Энко», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в Тазовском инспекторы Госстройнадзора приступили к итоговой проверке многоквартирного дома. Его сдача решает задачу губернатора Артюхова по расселению из аварийного жилфонда.