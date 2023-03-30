В Тюмень с конца марта вернется тепло

С 31 марта в Тюмень вновь вернется теплая погода. Данный прогноз дают синоптики сервиса Gismeteo.
«В пятницу, 31 марта. Температура будет с утра +2 градуса, но уже после обеда поднимется до +5 градусов. При этом обещают сильный ветер от 5 до 11 метров в секунду. По прогнозам весь день будет светить солнце. А уже 1 марта температура повысится от +1 до +10 градусов. Однако день будет облачным. Ветер по-прежнему остается сильный от 6 до 13 метров в секунду», — сообщают синоптики.
При этом с каждым днем погода станет улучшаться. 2 апреля температура поднимется от +2 до +14 градусов. Ветер будет от 4 до 10 метров в секунду. Примерно такую погоду обещают синоптики всю первую неделю апреля. С последующими днями ветер снизится. Кроме четверга, 6 апреля. В этот день синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде дождя с порывами ветра от 4 до 10 метров в секунду.
Ранее синоптики пообещали жителям Тюменской области в этом году теплое лето, а время от времени даже жаркое. Среднемесячная температура по прогнозам ожидается выше нормы. Для региона в целом в начале лета характерна температура 17 градусов, но в 2023 году июнь будет немного теплее.
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