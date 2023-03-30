В Тюмень с конца марта вернется тепло

31 марта 2023 в 05:06 Размер текста - 17 +

31 марта ожидается солнечный день без осадков Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU С 31 марта в Тюмень вновь вернется теплая погода. Данный прогноз дают синоптики сервиса Gismeteo. «В пятницу, 31 марта. Температура будет с утра +2 градуса, но уже после обеда поднимется до +5 градусов. При этом обещают сильный ветер от 5 до 11 метров в секунду. По прогнозам весь день будет светить солнце. А уже 1 марта температура повысится от +1 до +10 градусов. Однако день будет облачным. Ветер по-прежнему остается сильный от 6 до 13 метров в секунду», — сообщают синоптики. При этом с каждым днем погода станет улучшаться. 2 апреля температура поднимется от +2 до +14 градусов. Ветер будет от 4 до 10 метров в секунду. Примерно такую погоду обещают синоптики всю первую неделю апреля. С последующими днями ветер снизится. Кроме четверга, 6 апреля. В этот день синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде дождя с порывами ветра от 4 до 10 метров в секунду. Ранее синоптики пообещали жителям Тюменской области в этом году теплое лето, а время от времени даже жаркое. Среднемесячная температура по прогнозам ожидается выше нормы. Для региона в целом в начале лета характерна температура 17 градусов, но в 2023 году июнь будет немного теплее.

С 31 марта в Тюмень вновь вернется теплая погода. Данный прогноз дают синоптики сервиса Gismeteo. «В пятницу, 31 марта. Температура будет с утра +2 градуса, но уже после обеда поднимется до +5 градусов. При этом обещают сильный ветер от 5 до 11 метров в секунду. По прогнозам весь день будет светить солнце. А уже 1 марта температура повысится от +1 до +10 градусов. Однако день будет облачным. Ветер по-прежнему остается сильный от 6 до 13 метров в секунду», — сообщают синоптики. При этом с каждым днем погода станет улучшаться. 2 апреля температура поднимется от +2 до +14 градусов. Ветер будет от 4 до 10 метров в секунду. Примерно такую погоду обещают синоптики всю первую неделю апреля. С последующими днями ветер снизится. Кроме четверга, 6 апреля. В этот день синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде дождя с порывами ветра от 4 до 10 метров в секунду. Ранее синоптики пообещали жителям Тюменской области в этом году теплое лето, а время от времени даже жаркое. Среднемесячная температура по прогнозам ожидается выше нормы. Для региона в целом в начале лета характерна температура 17 градусов, но в 2023 году июнь будет немного теплее.