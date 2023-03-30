В Нижневартовске медицинскую клинику продают за 30 млн рублей

В клинике принимают анализы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) медицинскую клинику с лицензией и оборудованием продают за 30 миллионов рублей. За такую же сумму в городе можно приобрести двухэтажный дом с дизайнерским ремонтом площадью 360 квадратных метров, сообщается в объявлении на популярном сайте.

«Продается бизнес (продажа ООО с лицензией на оказание медицинских услуг) многопрофильная медицинская клиника. Лицензия получена и деятельность осуществляется с июня 2020 года в г. Нижневартовск. Кабинеты укомплектованы всем необходимым оборудованием и инструментами для врачей, младшего медицинского персонала и для санитарно-хозяйственного обслуживания помещений. Цена — 30 000 000 рублей», — указано в объявлении на сайте Avito.

В клинике сделан ремонт, также наработана база клиентов. Возле здания имеется парковка. Объект продается в связи с переездом.

За такую же сумму в Нижневартовске можно приобрести двухэтажный дом из профилированного бруса 2021 года постройки. В нем имеется необходимая мебель и техника, выполнен дизайнерский ремонт, на территории есть гараж, баня, терраса, зона барбекю. Дом подключен ко всем коммуникациям. Причиной продажи автор объявления также указал переезд.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска построят общественный туалет по цене элитного особняка. На объект в 2022 году планировали потратить 12,6 миллионов рублей.

Кабинеты укомплектованы необходимым оборудованием avito.ru

В помещениях сделан ремонт avito.ru

В клинике организован врачебный прием, также принимают анализы avito.ru