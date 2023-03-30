«Известия»: склады в России переполнены бытовой электроникой

31 марта 2023 в 07:26 Размер текста - 17 +

Рынок электроники затоварен, рассказал источник, знакомый с ситуацией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Рынок российской электроники оказался перенасыщенным, а склады электроники переполненными. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники. «На складах очень много продукции — у кого-то больше, у кого-то меньше, но спрос падает, а гаджеты надо распродавать», — рассказал газете источник, знакомый с менеджерами нескольких розничных сетей и сотрудник одного из дистрибуторов. Он отметил, что в России замедлились продажи смартфонов и других гаджетов во второй половине марта. Затоваривание рынка произошло из-за китайских гаджетов и малоизвестных брендов. Однако собеседники газеты отмечают, что технику Samsung и Apple быстро раскупают. Однако директор по продажам оператора Давид Борзилов заявил о росте спроса на технику. «Во второй половине месяца в розничной сети „Мегафона“ сбыт смартфонов и других гаджетов в натуральном выражении вырос на 30% по сравнению со второй половиной января этого года и более чем на треть по сравнению с тем же периодом марта 2022-го», — отметил он. Рост продаж на маркетплейсах может быть связан с распродажами, на которых техника продается со скидкой до 20%, рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Из-за желания реализации товаров растет кратковременный спрос. Перенасыщение рынка электроники выгодно покупателям, потому что покупатели могут купить продукцию со скидкой, заключил сотрудник одного из дистрибуторов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рынок российской электроники оказался перенасыщенным, а склады электроники переполненными. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники. «На складах очень много продукции — у кого-то больше, у кого-то меньше, но спрос падает, а гаджеты надо распродавать», — рассказал газете источник, знакомый с менеджерами нескольких розничных сетей и сотрудник одного из дистрибуторов. Он отметил, что в России замедлились продажи смартфонов и других гаджетов во второй половине марта. Затоваривание рынка произошло из-за китайских гаджетов и малоизвестных брендов. Однако собеседники газеты отмечают, что технику Samsung и Apple быстро раскупают. Однако директор по продажам оператора Давид Борзилов заявил о росте спроса на технику. «Во второй половине месяца в розничной сети „Мегафона“ сбыт смартфонов и других гаджетов в натуральном выражении вырос на 30% по сравнению со второй половиной января этого года и более чем на треть по сравнению с тем же периодом марта 2022-го», — отметил он. Рост продаж на маркетплейсах может быть связан с распродажами, на которых техника продается со скидкой до 20%, рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Из-за желания реализации товаров растет кратковременный спрос. Перенасыщение рынка электроники выгодно покупателям, потому что покупатели могут купить продукцию со скидкой, заключил сотрудник одного из дистрибуторов.