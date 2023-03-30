«Известия»: склады в России переполнены бытовой электроникой

Рынок российской электроники оказался перенасыщенным, а склады электроники переполненными. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники.
«На складах очень много продукции — у кого-то больше, у кого-то меньше, но спрос падает, а гаджеты надо распродавать», — рассказал газете источник, знакомый с менеджерами нескольких розничных сетей и сотрудник одного из дистрибуторов. Он отметил, что в России замедлились продажи смартфонов и других гаджетов во второй половине марта.
Затоваривание рынка произошло из-за китайских гаджетов и малоизвестных брендов. Однако собеседники газеты отмечают, что технику Samsung и Apple быстро раскупают.
Однако директор по продажам оператора Давид Борзилов заявил о росте спроса на технику. «Во второй половине месяца в розничной сети „Мегафона“ сбыт смартфонов и других гаджетов в натуральном выражении вырос на 30% по сравнению со второй половиной января этого года и более чем на треть по сравнению с тем же периодом марта 2022-го», — отметил он.
Рост продаж на маркетплейсах может быть связан с распродажами, на которых техника продается со скидкой до 20%, рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Из-за желания реализации товаров растет кратковременный спрос. Перенасыщение рынка электроники выгодно покупателям, потому что покупатели могут купить продукцию со скидкой, заключил сотрудник одного из дистрибуторов.
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