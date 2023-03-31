Песков: Путин сдал декларацию о доходах

31 марта 2023 в 09:00 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отчитался о доходах за 2022 год, рассказал Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Декларационная кампания Президент России Владимир Путин отчитался о доходах за 2022 год. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также сообщил, что декларации подали почти все сотрудники Кремля. «Владимир Путин уже сдал декларацию о доходах за прошлый год», — передает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова. Он отметил, что порядок опубликования деклараций может быть изменен в условиях проведения спецоперации, тем не менее чиновники продолжают декларировать свое имущество в антикоррупционных ведомствах. Ранее Песков сообщал, что ежегодные декларации будут опубликованы несмотря на то, что чиновники были освобождены от такой обязанности, передает телеканал 360. В прошлом году Владимир Путин также отчитывался о доходах, согласно декларации, за 2021 год он заработал 10 млн рублей.

Президент России Владимир Путин отчитался о доходах за 2022 год. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также сообщил, что декларации подали почти все сотрудники Кремля. «Владимир Путин уже сдал декларацию о доходах за прошлый год», — передает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова. Он отметил, что порядок опубликования деклараций может быть изменен в условиях проведения спецоперации, тем не менее чиновники продолжают декларировать свое имущество в антикоррупционных ведомствах. Ранее Песков сообщал, что ежегодные декларации будут опубликованы несмотря на то, что чиновники были освобождены от такой обязанности, передает телеканал 360. В прошлом году Владимир Путин также отчитывался о доходах, согласно декларации, за 2021 год он заработал 10 млн рублей.