Крупнейший производитель респираторов и скотча продает свои заводы в России

Американская химическая группа 3M ведет переговоры о продаже заводов холдингу ВМП

Американская компания ЗМ покинет российский рынок, сообщает РБК Фото: Анна Майорова © URA.RU

Американская химическая группа 3M, которая специализируется на производстве респираторов, ведет переговоры о продаже двух своих заводов в России. Об этом сообщает РБК. Заводы собирается приобрести научно-производственных холдинг ВМП.

«Американская химическая группа 3M ведет переговоры о продаже своих российских активов научно-производственному холдингу ВМП», — передает РБК со ссылкой на собственные источники. Издание также уточняет, что факт переговоров подтвердил президент ВМП Михаил Вахрушев.

Компания производит более 60 тысяч наименований товаров. Среди них респираторы различного назначения, которые были широко распространены в период пандемии COVID-19. В 1925 году сотрудник компании разработал прототип скотча. 3M владеет двумя заводами в России: завод в Алабуге (Татарстан), который производит продукты для нефтегазовой отрасли, и завод в Волоколамске, где изготавливают респираторы. Выручка компании за 2021 год составила 17,7 млрд рублей.

Ряд западных компаний покинул российский рынок после начала спецоперации на Украине. О планах уйти их России ранее сообщила австрийская компания Swarovski, передает Vse24.ru.