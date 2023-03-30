Сотрудники УФСБ задержали курганского полицейского по подозрению в мошенничестве

В Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ОМВД «Кетовский». Полицейского подозревают в мошенничестве, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Курганской области.
«Возбуждено уголовное дело в отношении оперуполномоченного уголовного розыска ОМВД России „Кетовский“, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — говорится в сообщении ведомства. Дело возбуждено по оперативным материалам УФСБ России по Курганской области, во взаимодействии с оперативно-розыскной частью собственной безопасности УМВД России по Курганской области.
По данным следствия, полицейский предложил знакомому жителю Кетовского района помощь в решении вопроса по уголовному делу: якобы он мог договориться с судьей, чтобы мужчине не назначили реальный срок за ранее совершенное преступление. Обманув мужчину, что договоренность с судьей получена, полицейский попросил за помощь 200 тысяч рублей в качестве вознаграждения. Деньги эти он рассчитывал потратить по своему усмотрению. После получения денег полицейский был задержан сотрудниками УФСБ России по Курганской области. Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу на период расследования уголовного дела.
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