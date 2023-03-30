30 марта 2023

В Тюмени осудили мужчину, зарезавшего двух человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Оружие. Челябинск, убийство, уголовник, разбой, оружие, насилие, преступление, охотничий нож, грабеж, убийца, кинжал, орудие убийства, нож, поножовщина, ножик
Мужчина проведет в местах заключения 15 лет за поножовщину Фото:

В Тюмени на 15 лет за двойное убийство осудили жителя Упоровского района Тюменской области. Об этом в своем telegram-канале сообщает прокуратура Тюменской области. Мужчина зарезал своего знакомого и его сожительницу.

«Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. После освобождения он в течение одного года будет ограничен в свободе передвижения», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в июле 2022 года. Злоумышленник распивал спиртные напитки и в ходе пьяной ссоры нанес жертве удары ножом в шею. Опасаясь, что сожительница потерпевшего сообщит о случившемся в правоохранительные органы, злоумышленник ранил и ее. От полученных травм оба скончались на месте.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Тюмени на 15 лет за двойное убийство осудили жителя Упоровского района Тюменской области. Об этом в своем telegram-канале сообщает прокуратура Тюменской области. Мужчина зарезал своего знакомого и его сожительницу. «Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. После освобождения он в течение одного года будет ограничен в свободе передвижения», — говорится в сообщении. Инцидент произошел в июле 2022 года. Злоумышленник распивал спиртные напитки и в ходе пьяной ссоры нанес жертве удары ножом в шею. Опасаясь, что сожительница потерпевшего сообщит о случившемся в правоохранительные органы, злоумышленник ранил и ее. От полученных травм оба скончались на месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...