В Тюмени осудили мужчину, зарезавшего двух человек

31 марта 2023 в 10:42 Размер текста - 17 +

Мужчина проведет в местах заключения 15 лет за поножовщину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени на 15 лет за двойное убийство осудили жителя Упоровского района Тюменской области. Об этом в своем telegram-канале сообщает прокуратура Тюменской области. Мужчина зарезал своего знакомого и его сожительницу. «Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. После освобождения он в течение одного года будет ограничен в свободе передвижения», — говорится в сообщении. Инцидент произошел в июле 2022 года. Злоумышленник распивал спиртные напитки и в ходе пьяной ссоры нанес жертве удары ножом в шею. Опасаясь, что сожительница потерпевшего сообщит о случившемся в правоохранительные органы, злоумышленник ранил и ее. От полученных травм оба скончались на месте.

В Тюмени на 15 лет за двойное убийство осудили жителя Упоровского района Тюменской области. Об этом в своем telegram-канале сообщает прокуратура Тюменской области. Мужчина зарезал своего знакомого и его сожительницу. «Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. После освобождения он в течение одного года будет ограничен в свободе передвижения», — говорится в сообщении. Инцидент произошел в июле 2022 года. Злоумышленник распивал спиртные напитки и в ходе пьяной ссоры нанес жертве удары ножом в шею. Опасаясь, что сожительница потерпевшего сообщит о случившемся в правоохранительные органы, злоумышленник ранил и ее. От полученных травм оба скончались на месте.