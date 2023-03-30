В Тюмени осудили мужчину, зарезавшего двух человек

В Тюмени на 15 лет за двойное убийство осудили жителя Упоровского района Тюменской области. Об этом в своем telegram-канале сообщает прокуратура Тюменской области. Мужчина зарезал своего знакомого и его сожительницу.
«Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. После освобождения он в течение одного года будет ограничен в свободе передвижения», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел в июле 2022 года. Злоумышленник распивал спиртные напитки и в ходе пьяной ссоры нанес жертве удары ножом в шею. Опасаясь, что сожительница потерпевшего сообщит о случившемся в правоохранительные органы, злоумышленник ранил и ее. От полученных травм оба скончались на месте.
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