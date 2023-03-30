В Перми досрочно завершено проектирование третьего моста через Каму

В Перми раньше срока завершено проектирование третьего моста через Каму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта Пермского края Сергея Вишнякова.
«Проектирование автомобильного моста через Каму завершено. В апреле он должен быть направлен на госэкспертизу, а спустя несколько месяцев ожидается получение положительного заключения. В планах начать строительство моста в 2024 году», — рассказал информагентству Вишняков.
Третий мост через Каму будет расположен в створах улиц Крисанова и Окулова, он должен будет разгрузить автомобильный поток Коммунального моста. Стоимость разработки проекта составила 605,5 миллионов рублей, а стоимость возведения самого моста, по предварительным прогнозам, составит порядка 45 млрд рублей. Строительство планируется завершить до 2027 года.
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