В Перми досрочно завершено проектирование третьего моста через Каму

31 марта 2023 в 10:59 Размер текста - 17 +

Третий мост должен разгрузить движение по Коммунальному мосту Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми раньше срока завершено проектирование третьего моста через Каму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта Пермского края Сергея Вишнякова. «Проектирование автомобильного моста через Каму завершено. В апреле он должен быть направлен на госэкспертизу, а спустя несколько месяцев ожидается получение положительного заключения. В планах начать строительство моста в 2024 году», — рассказал информагентству Вишняков. Третий мост через Каму будет расположен в створах улиц Крисанова и Окулова, он должен будет разгрузить автомобильный поток Коммунального моста. Стоимость разработки проекта составила 605,5 миллионов рублей, а стоимость возведения самого моста, по предварительным прогнозам, составит порядка 45 млрд рублей. Строительство планируется завершить до 2027 года.

В Перми раньше срока завершено проектирование третьего моста через Каму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта Пермского края Сергея Вишнякова. «Проектирование автомобильного моста через Каму завершено. В апреле он должен быть направлен на госэкспертизу, а спустя несколько месяцев ожидается получение положительного заключения. В планах начать строительство моста в 2024 году», — рассказал информагентству Вишняков. Третий мост через Каму будет расположен в створах улиц Крисанова и Окулова, он должен будет разгрузить автомобильный поток Коммунального моста. Стоимость разработки проекта составила 605,5 миллионов рублей, а стоимость возведения самого моста, по предварительным прогнозам, составит порядка 45 млрд рублей. Строительство планируется завершить до 2027 года.