30 марта 2023

В Перми досрочно завершено проектирование третьего моста через Каму

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, река кама, набережная, коммунальный мост
Третий мост должен разгрузить движение по Коммунальному мосту Фото:

В Перми раньше срока завершено проектирование третьего моста через Каму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта Пермского края Сергея Вишнякова.

«Проектирование автомобильного моста через Каму завершено. В апреле он должен быть направлен на госэкспертизу, а спустя несколько месяцев ожидается получение положительного заключения. В планах начать строительство моста в 2024 году», — рассказал информагентству Вишняков.

Третий мост через Каму будет расположен в створах улиц Крисанова и Окулова, он должен будет разгрузить автомобильный поток Коммунального моста. Стоимость разработки проекта составила 605,5 миллионов рублей, а стоимость возведения самого моста, по предварительным прогнозам, составит порядка 45 млрд рублей. Строительство планируется завершить до 2027 года.

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В Перми раньше срока завершено проектирование третьего моста через Каму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта Пермского края Сергея Вишнякова. «Проектирование автомобильного моста через Каму завершено. В апреле он должен быть направлен на госэкспертизу, а спустя несколько месяцев ожидается получение положительного заключения. В планах начать строительство моста в 2024 году», — рассказал информагентству Вишняков. Третий мост через Каму будет расположен в створах улиц Крисанова и Окулова, он должен будет разгрузить автомобильный поток Коммунального моста. Стоимость разработки проекта составила 605,5 миллионов рублей, а стоимость возведения самого моста, по предварительным прогнозам, составит порядка 45 млрд рублей. Строительство планируется завершить до 2027 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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