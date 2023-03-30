30 марта 2023

Прокуратура помогла челябинским врачам получить ковидные выплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Медики заразились коронавирусом при работе с больными пациентами Фото:
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Коронавирус COVID-19

Челябинская транспортная прокуратура в судебном порядке взыскала с регионального фонда соцстрахования (ФСС) более 3,2 млн рублей в пользу медиков больницы «РЖД-Медицина». Как сообщили в пресс-службе ведомства, фонд должен оформить единовременную выплату 47 работникам.

«Установлено, что региональным отделением ФСС с августа 2022 года принимались решения об отказе оплаты страховых случаев медикам, заболевшим COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей. Прокуратурой направлены исковые заявления о признании заболевания страховым случаем», — сообщили URA.RU в пресс-службе транспортной прокуратуры.

Там отметили, что суд удовлетворил иск прокуратуры. После вступления решений в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

В разгар пандемии коронавируса в РФ медики получали целый ряд выплат. Это обуславливалось большими рисками, которому подвергались врачи при работе с пациентами.

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Челябинская транспортная прокуратура в судебном порядке взыскала с регионального фонда соцстрахования (ФСС) более 3,2 млн рублей в пользу медиков больницы «РЖД-Медицина». Как сообщили в пресс-службе ведомства, фонд должен оформить единовременную выплату 47 работникам. «Установлено, что региональным отделением ФСС с августа 2022 года принимались решения об отказе оплаты страховых случаев медикам, заболевшим COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей. Прокуратурой направлены исковые заявления о признании заболевания страховым случаем», — сообщили URA.RU в пресс-службе транспортной прокуратуры. Там отметили, что суд удовлетворил иск прокуратуры. После вступления решений в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение. В разгар пандемии коронавируса в РФ медики получали целый ряд выплат. Это обуславливалось большими рисками, которому подвергались врачи при работе с пациентами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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