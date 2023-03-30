30 марта 2023

В Тюменской области нашли способ сократить смертность на дорогах

В Тюменской области сократят смертность на дорогах за счет усиленного контроля
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти примут профилактические меры и усилят контроль на опасных участках дорог Фото:

В Тюменской области за счет усиленного контроля на дорогах планируют сократить количество смертельных ДТП. Об этом в своем telegram-канале сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«Вопросы снижения смертности на дорогах обсудили на заседании региональной комиссии по безопасности дорожного движения. Основная задача на год — снижение числа погибших в авариях относительно 2022-го года», — подчеркнул Губернатор Тюменской области Александр Моор во время встречи. Уточняется, что достигать эту цель будут путем усиления контроля на дорогах.

По данным инфоцентра, благодаря комплексу профилактических мер и усиления контроля над особо опасными участками уже в марте снизилось количество ДТП со смертельным исходом. Губернатор призвал руководителей профильных ведомств обратить также внимание и на дороги, где ведутся ремонтные работы и отнести их также к потенциально опасным.

Ранее агентство рассказывало о ДТП, в котором пострадали двое несовершеннолетних детей. В аварии столкнулись два легковых автомобиля, в одном из них находились 11-летняя девочка и 6-летний мальчик. Дети получили легкие травмы.

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В Тюменской области за счет усиленного контроля на дорогах планируют сократить количество смертельных ДТП. Об этом в своем telegram-канале сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Вопросы снижения смертности на дорогах обсудили на заседании региональной комиссии по безопасности дорожного движения. Основная задача на год — снижение числа погибших в авариях относительно 2022-го года», — подчеркнул Губернатор Тюменской области Александр Моор во время встречи. Уточняется, что достигать эту цель будут путем усиления контроля на дорогах. По данным инфоцентра, благодаря комплексу профилактических мер и усиления контроля над особо опасными участками уже в марте снизилось количество ДТП со смертельным исходом. Губернатор призвал руководителей профильных ведомств обратить также внимание и на дороги, где ведутся ремонтные работы и отнести их также к потенциально опасным. Ранее агентство рассказывало о ДТП, в котором пострадали двое несовершеннолетних детей. В аварии столкнулись два легковых автомобиля, в одном из них находились 11-летняя девочка и 6-летний мальчик. Дети получили легкие травмы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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