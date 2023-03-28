28 марта 2023

Двое детей пострадали в ДТП в Тюмени. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Изоляция. Тюмень., дтп, авария
В результате ДТП в Тюмени пострадали дети Фото:

В Тюмени при столкновении легковушек получили ранения двое детей. Об этом сообщает ГИБДД Тюменской области.

«На перекрестке улиц Амурской и Интернациональной столкнулись „Ниссан“ и „Рено“. Предварительно, 47-летняя водитель автомобиля „Ниссан“, не пропустила вторую иномарку, выезжая на главную дорогу. Травмированы пассажиры „Ниссана“, 11-летняя девочка и 6-летний мальчик. Дети получили легкие травмы», — сообщает пресс-служба.

Ранее на федеральной трассе под Тюменью в ДТП пострадали две девочки: 2-х и 8-ми лет. Одна из машин выехала на встречную полосу.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Тюмени при столкновении легковушек получили ранения двое детей. Об этом сообщает ГИБДД Тюменской области. «На перекрестке улиц Амурской и Интернациональной столкнулись „Ниссан“ и „Рено“. Предварительно, 47-летняя водитель автомобиля „Ниссан“, не пропустила вторую иномарку, выезжая на главную дорогу. Травмированы пассажиры „Ниссана“, 11-летняя девочка и 6-летний мальчик. Дети получили легкие травмы», — сообщает пресс-служба. Ранее на федеральной трассе под Тюменью в ДТП пострадали две девочки: 2-х и 8-ми лет. Одна из машин выехала на встречную полосу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...