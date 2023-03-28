В результате ДТП в Тюмени пострадали дети
В Тюмени при столкновении легковушек получили ранения двое детей. Об этом сообщает ГИБДД Тюменской области.
«На перекрестке улиц Амурской и Интернациональной столкнулись „Ниссан“ и „Рено“. Предварительно, 47-летняя водитель автомобиля „Ниссан“, не пропустила вторую иномарку, выезжая на главную дорогу. Травмированы пассажиры „Ниссана“, 11-летняя девочка и 6-летний мальчик. Дети получили легкие травмы», — сообщает пресс-служба.
Ранее на федеральной трассе под Тюменью в ДТП пострадали две девочки: 2-х и 8-ми лет. Одна из машин выехала на встречную полосу.
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