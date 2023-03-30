Ветераны требуют снести памятник чехословацким легионерам в Челябинске

Памятник из гранита был открыт в Челябинске в октябре 2011 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске ветераны требуют снести памятник чехословацким легионерам, поскольку считают их карателями времен гражданской войны, а власти Праги — недружественным государством. Об этом URA.RU сообщил руководитель общественной приемной губернатора в Металлургическом районе, почетный житель района Владимир Сыров.

«Ко мне на прием пришел ветеран и пожаловался, что наткнулся на памятник чехословацким легионерам на Привокзальной площади. Он возмущен до глубины души. В Праге три года назад чешские власти снесли памятник советскому маршалу Ивану Коневу, а у нас стоит памятник мародерам и карателям», — рассказал URA.RU о позиции ветеранов Владимир Сыров.

По словам Сырова, все ветераны, с кем он общался на эту тему, категоричны — этот монумент надо сносить. Легионеры, по его словам, не только убивали красноармейцев, но и массово казнили мирных жителей. По просьбе ветерана он сделал запрос в мэрию Челябинска, и выяснил, что памятник даже не числится на балансе мэрии и по сути, это бесхозный объект.

«Памятник этот открывал консульство в Екатеринбурге. Действительно, на баланс города этот культурный объект не передавался. И несмотря на то, что в Чехии снесли памятник маршалу Коневу, известно, что Россия с памятниками не воюет. Поэтому вопрос о его сносе администрацией не рассматривается», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе мэрии.

В администрации отметили, что в первые годы после открытия памятника чехи приезжали и ухаживали за ним: мыли его и возлагали цветы. Однако после ухудшения отношений между РФ и странами НАТО эта обязанность легла на плечи города. За мемориальным объектом стали ухаживать собственными силами в рамках проводимых субботников.

Памятник из гранита был открыт в октябре 2011 года. На его открытии присутствовали посол Чехии в России Петр Коларж, генконсул Чешской Республики в Екатеринбурге Мирослав Рамеш, а также лица, представляющие министерство обороны Чехии и некоммерческих организаций Чехии и Словакии. Мемориальный комплекс выполнен в виде военного эшелона с вагонами. На нем начертаны фамилии 262 чехословацких легионеров, погибших в окрестностях Челябинска.