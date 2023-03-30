Число свердловчан, укушенных клещами, выросло в 8 раз за несколько дней

31 марта 2023 в 12:43 Размер текста - 17 +

В новом сезоне клещи проснулись раньше, чем в прошлом году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области от укусов клещей пострадали 26 человек, при этом несколько дней назад в Роспотребнадзоре рассказывали о трех укушенных. Также в регионе уже выявили первый случай боррелиоза, рассказала заместитель руководителя областного Роспотребнадзора Анжелика Пономарева на пресс-конференции в ТАСС. «Сезон передачи клещевых инфекций у нас начинается с конца марта — начала апреля. В этом году первый покусанный был зарегистрирован 24 марта, сегодня уже 26 пострадавши. Зарегистрирован случай боррелиоза — у мальчика восьми лет в Екатеринбурге. Он в анамнезе не отмечает лесного фактора», — отметила Пономарева. Санврачи разбираются, с чем связана такая ранняя активность клещей. Для сравнения, в прошлом году первый укус клеща зарегистрировали 10 апреля. Всего тогда пострадали 47 тысяч человек — это в полтора раза больше, чем в 2021 году.

В Свердловской области от укусов клещей пострадали 26 человек, при этом несколько дней назад в Роспотребнадзоре рассказывали о трех укушенных. Также в регионе уже выявили первый случай боррелиоза, рассказала заместитель руководителя областного Роспотребнадзора Анжелика Пономарева на пресс-конференции в ТАСС. «Сезон передачи клещевых инфекций у нас начинается с конца марта — начала апреля. В этом году первый покусанный был зарегистрирован 24 марта, сегодня уже 26 пострадавши. Зарегистрирован случай боррелиоза — у мальчика восьми лет в Екатеринбурге. Он в анамнезе не отмечает лесного фактора», — отметила Пономарева. Санврачи разбираются, с чем связана такая ранняя активность клещей. Для сравнения, в прошлом году первый укус клеща зарегистрировали 10 апреля. Всего тогда пострадали 47 тысяч человек — это в полтора раза больше, чем в 2021 году.