Число свердловчан, укушенных клещами, выросло в 8 раз за несколько дней

В Свердловской области от укусов клещей пострадали 26 человек, при этом несколько дней назад в Роспотребнадзоре рассказывали о трех укушенных. Также в регионе уже выявили первый случай боррелиоза, рассказала заместитель руководителя областного Роспотребнадзора Анжелика Пономарева на пресс-конференции в ТАСС.
«Сезон передачи клещевых инфекций у нас начинается с конца марта — начала апреля. В этом году первый покусанный был зарегистрирован 24 марта, сегодня уже 26 пострадавши. Зарегистрирован случай боррелиоза — у мальчика восьми лет в Екатеринбурге. Он в анамнезе не отмечает лесного фактора», — отметила Пономарева.
Санврачи разбираются, с чем связана такая ранняя активность клещей. Для сравнения, в прошлом году первый укус клеща зарегистрировали 10 апреля. Всего тогда пострадали 47 тысяч человек — это в полтора раза больше, чем в 2021 году.
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