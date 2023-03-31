В Екатеринбурге из-за теплой погоды начались природные пожары

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В Свердловской области начинается пожароопасный сезон Фото:
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Спасатели фиксируют первые случаи возгорания сухой растительности — в микрорайоне Солнечный на площади 300 квадратных метров полыхает трава, также загорелся сад на Чусовском тракте. Информация об этом появилась в telegram-канале ГУ МЧС по Свердловской области.

«Поступило сообщение о возгорании на улице Счастливой. Прибывшие на место огнеборцы установили, что на площади 300 квадратных метров горит сухая трава. Угрозы распространения огня на жилые дома нет. Задействованы две единицы спецтехники и восемь человек личного состава», — рассказали в МЧС.

Параллельно спасатели тушат пожар в садовом товариществе на 14-м километре Чусовского тракта. По предварительной информации, сперва загорелась трава, а после огонь перекинулся на садовый домик. Площадь пожара составляет 150 квадратных метров, в тушении огня участвуют 12 человек и четыре единицы техники.

Ранее URA.RU сообщало, что температура воздуха в Екатеринбурге побила исторический максимум. 27 марта температура воздуха поднялась до +15,8 градусов.

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Спасатели фиксируют первые случаи возгорания сухой растительности — в микрорайоне Солнечный на площади 300 квадратных метров полыхает трава, также загорелся сад на Чусовском тракте. Информация об этом появилась в telegram-канале ГУ МЧС по Свердловской области. «Поступило сообщение о возгорании на улице Счастливой. Прибывшие на место огнеборцы установили, что на площади 300 квадратных метров горит сухая трава. Угрозы распространения огня на жилые дома нет. Задействованы две единицы спецтехники и восемь человек личного состава», — рассказали в МЧС. Параллельно спасатели тушат пожар в садовом товариществе на 14-м километре Чусовского тракта. По предварительной информации, сперва загорелась трава, а после огонь перекинулся на садовый домик. Площадь пожара составляет 150 квадратных метров, в тушении огня участвуют 12 человек и четыре единицы техники. Ранее URA.RU сообщало, что температура воздуха в Екатеринбурге побила исторический максимум. 27 марта температура воздуха поднялась до +15,8 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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