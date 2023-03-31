В Екатеринбурге из-за теплой погоды начались природные пожары

В Свердловской области начинается пожароопасный сезон Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

Спасатели фиксируют первые случаи возгорания сухой растительности — в микрорайоне Солнечный на площади 300 квадратных метров полыхает трава, также загорелся сад на Чусовском тракте. Информация об этом появилась в telegram-канале ГУ МЧС по Свердловской области.

«Поступило сообщение о возгорании на улице Счастливой. Прибывшие на место огнеборцы установили, что на площади 300 квадратных метров горит сухая трава. Угрозы распространения огня на жилые дома нет. Задействованы две единицы спецтехники и восемь человек личного состава», — рассказали в МЧС.

Параллельно спасатели тушат пожар в садовом товариществе на 14-м километре Чусовского тракта. По предварительной информации, сперва загорелась трава, а после огонь перекинулся на садовый домик. Площадь пожара составляет 150 квадратных метров, в тушении огня участвуют 12 человек и четыре единицы техники.

Ранее URA.RU сообщало, что температура воздуха в Екатеринбурге побила исторический максимум. 27 марта температура воздуха поднялась до +15,8 градусов.