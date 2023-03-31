МИД России высылает из страны эстонского дипломата

31 марта 2023 в 14:34 Размер текста - 17 +

Россия высылает эстонского дипломата Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ответ на высылку из Эстонии дипломатического сотрудника Посольства РФ в Таллине, Россия также высылает эстонского дипломата Яну Ванамельдер из страны. Об этом сказано на официальном сайте Министерства иностранных дел России. «Исходя из принципа взаимности, заявлено, что Россию должен будет покинуть дипломат аналогичного уровня посольства Эстонии в Москве, причем в те же сроки, которые были определены эстонской стороной для отъезда нашего коллеги», — сообщается на сайте министерства. Внешнеполитическое ведомство также уточняет, что готов и к другим ответным мерам в отношении провокаций Эстонии. Ранее стало известно, что действие соглашения о таможенном сотрудничестве между Россией и Эстонией прекратило свое действие. Оно было принято в 1999 году и было прекращено 26 марта 2023 года, передает телеканал 360.

В ответ на высылку из Эстонии дипломатического сотрудника Посольства РФ в Таллине, Россия также высылает эстонского дипломата Яну Ванамельдер из страны. Об этом сказано на официальном сайте Министерства иностранных дел России. «Исходя из принципа взаимности, заявлено, что Россию должен будет покинуть дипломат аналогичного уровня посольства Эстонии в Москве, причем в те же сроки, которые были определены эстонской стороной для отъезда нашего коллеги», — сообщается на сайте министерства. Внешнеполитическое ведомство также уточняет, что готов и к другим ответным мерам в отношении провокаций Эстонии. Ранее стало известно, что действие соглашения о таможенном сотрудничестве между Россией и Эстонией прекратило свое действие. Оно было принято в 1999 году и было прекращено 26 марта 2023 года, передает телеканал 360.