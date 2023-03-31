Песков: декларация о доходах Путина публиковаться не будет

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, путин владимир
Доходы первых лиц государства засекретили исходя из мер безопасности Фото:
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Декларационная кампания

Декларации президента России Владимира Путина и сотрудников его администрации в этом году опубликованы не будут. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

Он подчеркнул, что все декларации будут сданы сегодня до конца дня. «Наши антикоррупционные подразделения их все проверят. Часто к сотрудникам возникают разные мелкие вопросы, на которые им приходится отвечать. Но в этом году декларации опубликовываться не будут», — сообщил Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. Ранее Песков сообщил, что Владимир Путин уже сдал декларацию о доходах за 2022 год.

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Декларации президента России Владимира Путина и сотрудников его администрации в этом году опубликованы не будут. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Он подчеркнул, что все декларации будут сданы сегодня до конца дня. «Наши антикоррупционные подразделения их все проверят. Часто к сотрудникам возникают разные мелкие вопросы, на которые им приходится отвечать. Но в этом году декларации опубликовываться не будут», — сообщил Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. Ранее Песков сообщил, что Владимир Путин уже сдал декларацию о доходах за 2022 год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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