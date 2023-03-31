Песков: декларация о доходах Путина публиковаться не будет

31 марта 2023 в 14:47 Размер текста - 17 +

Доходы первых лиц государства засекретили исходя из мер безопасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Декларационная кампания Декларации президента России Владимира Путина и сотрудников его администрации в этом году опубликованы не будут. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Он подчеркнул, что все декларации будут сданы сегодня до конца дня. «Наши антикоррупционные подразделения их все проверят. Часто к сотрудникам возникают разные мелкие вопросы, на которые им приходится отвечать. Но в этом году декларации опубликовываться не будут», — сообщил Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. Ранее Песков сообщил, что Владимир Путин уже сдал декларацию о доходах за 2022 год.

Декларации президента России Владимира Путина и сотрудников его администрации в этом году опубликованы не будут. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Он подчеркнул, что все декларации будут сданы сегодня до конца дня. «Наши антикоррупционные подразделения их все проверят. Часто к сотрудникам возникают разные мелкие вопросы, на которые им приходится отвечать. Но в этом году декларации опубликовываться не будут», — сообщил Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. Ранее Песков сообщил, что Владимир Путин уже сдал декларацию о доходах за 2022 год.