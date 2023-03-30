30 марта 2023

В Тюменской области продлили режим повышенной готовности по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт контроля ОРВИ. Тюмень , медсестра, медик, доктор, коронавирус, пцр, тестирование на ковид 19
Режим продлен до конца июня 2023 года Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Режим повышенной готовности, введенный в Тюменской области из-за коронавируса, продлен до 30 июня. Об этом сообщает информационный центр правительства региона в Telegram.

«Режим повышенной готовности для предотвращения распространения COVID-19 продлен в Тюменской области до 30 июня. Решение принято на заседании оперативного штаба 31 марта», — сообщает инфоцентр властей региона в своем telegram-канале.

По данным Роспотребнадзора области, в регионе в марте отмечается рост заболеваемости COVID-19 на 20% по отношению к февралю. При этом за последнюю неделю, с 20 по 26 марта, отмечено снижение заболеваемости на 17% по отношению к предыдущей неделе. При этом недельный показатель превышает среднероссийский: на 100 000 населения приходится 125 зараженных.

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Режим повышенной готовности, введенный в Тюменской области из-за коронавируса, продлен до 30 июня. Об этом сообщает информационный центр правительства региона в Telegram. «Режим повышенной готовности для предотвращения распространения COVID-19 продлен в Тюменской области до 30 июня. Решение принято на заседании оперативного штаба 31 марта», — сообщает инфоцентр властей региона в своем telegram-канале. По данным Роспотребнадзора области, в регионе в марте отмечается рост заболеваемости COVID-19 на 20% по отношению к февралю. При этом за последнюю неделю, с 20 по 26 марта, отмечено снижение заболеваемости на 17% по отношению к предыдущей неделе. При этом недельный показатель превышает среднероссийский: на 100 000 населения приходится 125 зараженных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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