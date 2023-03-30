В Тюменской области продлили режим повышенной готовности по коронавирусу

31 марта 2023 в 15:06 Размер текста - 17 +

Режим продлен до конца июня 2023 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Режим повышенной готовности, введенный в Тюменской области из-за коронавируса, продлен до 30 июня. Об этом сообщает информационный центр правительства региона в Telegram. «Режим повышенной готовности для предотвращения распространения COVID-19 продлен в Тюменской области до 30 июня. Решение принято на заседании оперативного штаба 31 марта», — сообщает инфоцентр властей региона в своем telegram-канале. По данным Роспотребнадзора области, в регионе в марте отмечается рост заболеваемости COVID-19 на 20% по отношению к февралю. При этом за последнюю неделю, с 20 по 26 марта, отмечено снижение заболеваемости на 17% по отношению к предыдущей неделе. При этом недельный показатель превышает среднероссийский: на 100 000 населения приходится 125 зараженных.

Режим повышенной готовности, введенный в Тюменской области из-за коронавируса, продлен до 30 июня. Об этом сообщает информационный центр правительства региона в Telegram. «Режим повышенной готовности для предотвращения распространения COVID-19 продлен в Тюменской области до 30 июня. Решение принято на заседании оперативного штаба 31 марта», — сообщает инфоцентр властей региона в своем telegram-канале. По данным Роспотребнадзора области, в регионе в марте отмечается рост заболеваемости COVID-19 на 20% по отношению к февралю. При этом за последнюю неделю, с 20 по 26 марта, отмечено снижение заболеваемости на 17% по отношению к предыдущей неделе. При этом недельный показатель превышает среднероссийский: на 100 000 населения приходится 125 зараженных.