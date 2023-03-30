Курганские власти снижают цену на землю, которую не могли продать

В Кетовском округе для инвесторов снизили стоимость земли на 3,5 млн рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кетовском округе Курганской области местные власти снизили стоимость двух земельных участков под жилую застройку, которые несколько раз не могли реализовать на аукционах. Территории подешевели более чем на 3,5 миллиона рублей. Информация об этом размещена на сайте торгов.

«Продается земельный участок под комплексную застройку в селе Введенское. Площадь: 285 458 квадратных метров. Начальная цена: 18 000 000 рублей», — указано в лоте аукциона. В прошлом году этот участок выставляли на продажу почти 20 млн рублей.

Стоимость другой территории снизилась на 1,6 млн рублей. Земельный участок, предназначенный под индивидуальную жилую застройку, сейчас стоит 13,7 миллионов. Площадь застройки составляет более 514,5 тысяч квадратных метров. Заявки на участие в торгах принимаются до 12 апреля 2023 года.

Ранее URA.RU сообщало, что на «курганской Рублевке» снизили стоимость земли под застройку. Два участка в селе Кетово подешевели более чем на 1,5 млн рублей.