Метеоролог раскрыл, какую первоапрельскую «шутку» приготовила погода россиянам

Метеоролог Шувалов: 1 апреля россиян ждет от -15 до +18 градусов

31 марта 2023 в 19:15 Размер текста - 17 +

В Иркутске 1 апреля ожидается до -15, отметил Александр Шувалов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Погода приготовила россиянам первоапрельскую шутку. Так, в Забайкалье будут метели до 25 м/с, до -15 градусов в Иркутске, до +18 в Благовещенске, Хабаровске, до +12 в Екатеринбурге и до +3 в городах Якутии. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «Первоапрельские „шутки“ немножко с опережением графика преподнесла Ростовская область. Там в городе Шахты где-то до 16 см снега. 1 апреля у нас морозы до -15 в Иркутске. В Забайкалье, бывшая Читинская область, в Монголии — снег, метели. На юге региона пыльные бури и ветер до 20-25 м/с. При этом роскошные +16, +18 — Благовещенск, Хабаровск. Также не исключено, что приятный рекорд будет в Оймяконе, Верхоянске (Якутия) — 0,2 градуса. Но заток тепла настолько там мощный, что он может быть побит. С вероятностью до 95% воздух прогреется до +1, +3. Для сравнения, 4 апреля у них будет -25 градусов. 1 апреля снежка добавится в Санкт-Петербурге. В Москве в ночные часы может быть легкий снежок, но днем он быстро перейдет в дождик и температура дневная составит +7, +9 градусов. В Екатеринбурге 1 апреля +10, +12, а потом еще станет теплее, и так до 6, 7 апреля», — дал прогноз Александр Шувалов. При этом метеоролог подчеркнул, что 6, 7 апреля в Свердловской области ожидается резкое похолодание. «Думаю, что 7, 8 апреля по Свердловской области будет до -10 градусов. Но это ненадолго», — успокоил Шувалов. По словам собеседника агентства, в апреле хорошо потеплеет на юге России. «Ростов-на-Дону, который был занесен снегом, с 1 апреля начнет потихоньку греться. Будет +10, +12 градусов, а к 4 апреля уже +16, +18. Я думаю, что +20 появятся и в Краснодаре, и на Кубани, в Сочи. Апрель в целом выдастся, скорее всего, в тех районах, в которых наблюдалась положительная и значительная аномалия температуры в марте, она снизится по абсолютной величине, но сохранит свой знак. То есть Урал — будет теплая погода, несмотря на похолодание. Тоже теплый апрель будет — в центре, на востоке, юге европейской территории. А вот северо-запад, север — по традиции дадут отрицательную аномалию температуры», — подытожил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Погода приготовила россиянам первоапрельскую шутку. Так, в Забайкалье будут метели до 25 м/с, до -15 градусов в Иркутске, до +18 в Благовещенске, Хабаровске, до +12 в Екатеринбурге и до +3 в городах Якутии. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «Первоапрельские „шутки“ немножко с опережением графика преподнесла Ростовская область. Там в городе Шахты где-то до 16 см снега. 1 апреля у нас морозы до -15 в Иркутске. В Забайкалье, бывшая Читинская область, в Монголии — снег, метели. На юге региона пыльные бури и ветер до 20-25 м/с. При этом роскошные +16, +18 — Благовещенск, Хабаровск. Также не исключено, что приятный рекорд будет в Оймяконе, Верхоянске (Якутия) — 0,2 градуса. Но заток тепла настолько там мощный, что он может быть побит. С вероятностью до 95% воздух прогреется до +1, +3. Для сравнения, 4 апреля у них будет -25 градусов. 1 апреля снежка добавится в Санкт-Петербурге. В Москве в ночные часы может быть легкий снежок, но днем он быстро перейдет в дождик и температура дневная составит +7, +9 градусов. В Екатеринбурге 1 апреля +10, +12, а потом еще станет теплее, и так до 6, 7 апреля», — дал прогноз Александр Шувалов. При этом метеоролог подчеркнул, что 6, 7 апреля в Свердловской области ожидается резкое похолодание. «Думаю, что 7, 8 апреля по Свердловской области будет до -10 градусов. Но это ненадолго», — успокоил Шувалов. По словам собеседника агентства, в апреле хорошо потеплеет на юге России. «Ростов-на-Дону, который был занесен снегом, с 1 апреля начнет потихоньку греться. Будет +10, +12 градусов, а к 4 апреля уже +16, +18. Я думаю, что +20 появятся и в Краснодаре, и на Кубани, в Сочи. Апрель в целом выдастся, скорее всего, в тех районах, в которых наблюдалась положительная и значительная аномалия температуры в марте, она снизится по абсолютной величине, но сохранит свой знак. То есть Урал — будет теплая погода, несмотря на похолодание. Тоже теплый апрель будет — в центре, на востоке, юге европейской территории. А вот северо-запад, север — по традиции дадут отрицательную аномалию температуры», — подытожил он.