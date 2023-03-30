30 марта 2023

На первый рейс «Пермь-Минск» продали половину билетов

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Гражданская авиация. Пермь, аэропорт рощино, авиаперевозки, зал аэропорта
Вылеты из Перми будут осуществляться два раза в неделю Фото:

На рейс «Пермь-Минск (Беларусь)», который состоится 2 апреля, куплено 49% билетов. Об этом сообщает сайт правительства Пермского края.

«В воскресенье, 2 апреля, из Международного аэропорта „Пермь“ будет совершен первый перелет из столицы Прикамья в Минск. На первый рейс уже продано 49% билетов», — передает сайт кабмина.

Полеты будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и четвергам до 31 декабря 2023 года. Перелеты осуществляют самолеты авиакомпании «Икар». Ранее о начале полетной программы объявлял губернатор региона Дмитрий Махонин. Как отметил глава края, авиасообщение укрепит деловые и экономические связи между регионом и республикой, а также будет способствовать развитию туризма.

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На рейс «Пермь-Минск (Беларусь)», который состоится 2 апреля, куплено 49% билетов. Об этом сообщает сайт правительства Пермского края. «В воскресенье, 2 апреля, из Международного аэропорта „Пермь“ будет совершен первый перелет из столицы Прикамья в Минск. На первый рейс уже продано 49% билетов», — передает сайт кабмина. Полеты будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и четвергам до 31 декабря 2023 года. Перелеты осуществляют самолеты авиакомпании «Икар». Ранее о начале полетной программы объявлял губернатор региона Дмитрий Махонин. Как отметил глава края, авиасообщение укрепит деловые и экономические связи между регионом и республикой, а также будет способствовать развитию туризма.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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