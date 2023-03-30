На первый рейс «Пермь-Минск» продали половину билетов

31 марта 2023 в 17:09 Размер текста - 17 +

Вылеты из Перми будут осуществляться два раза в неделю Фото: Сергей Русанов © URA.RU На рейс «Пермь-Минск (Беларусь)», который состоится 2 апреля, куплено 49% билетов. Об этом сообщает сайт правительства Пермского края. «В воскресенье, 2 апреля, из Международного аэропорта „Пермь“ будет совершен первый перелет из столицы Прикамья в Минск. На первый рейс уже продано 49% билетов», — передает сайт кабмина. Полеты будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и четвергам до 31 декабря 2023 года. Перелеты осуществляют самолеты авиакомпании «Икар». Ранее о начале полетной программы объявлял губернатор региона Дмитрий Махонин. Как отметил глава края, авиасообщение укрепит деловые и экономические связи между регионом и республикой, а также будет способствовать развитию туризма.

На рейс «Пермь-Минск (Беларусь)», который состоится 2 апреля, куплено 49% билетов. Об этом сообщает сайт правительства Пермского края. «В воскресенье, 2 апреля, из Международного аэропорта „Пермь“ будет совершен первый перелет из столицы Прикамья в Минск. На первый рейс уже продано 49% билетов», — передает сайт кабмина. Полеты будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и четвергам до 31 декабря 2023 года. Перелеты осуществляют самолеты авиакомпании «Икар». Ранее о начале полетной программы объявлял губернатор региона Дмитрий Махонин. Как отметил глава края, авиасообщение укрепит деловые и экономические связи между регионом и республикой, а также будет способствовать развитию туризма.