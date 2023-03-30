30 марта 2023

Тюменец истязал сына и заставлял его пить водку

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина регулярно употреблял алкоголь и избивал сына Фото:

Житель Тюмени избивал и унижал малолетнего сына и заставлял его пить водку. За это он отправится в колонию на три с половиной года. Об этом в своем telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Как следует из материалов дела, мама мальчика умерла. Жил он вместе с отцом, который будучи пьяным, систематически причинял своему сыну, 2010 года рождения, физические и нравственные страдания. Бил ремнем, пил водку в присутствии ребенка и заставлял его пробовать спиртное», — говорится в сообщении.

В 2022 году мальчик сбежал к бабушке. Как выяснилось на суде, запуганные бабушка и мальчик боялись обращаться в полицию из-за возможной расправы со стороны отца.

На суде мужчина оправдывал свою жестокость тем, что не хотел, чтобы сын вырос эгоистом. Суд постановил заключить тюменца под стражу на срок три с половиной года.

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Житель Тюмени избивал и унижал малолетнего сына и заставлял его пить водку. За это он отправится в колонию на три с половиной года. Об этом в своем telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Как следует из материалов дела, мама мальчика умерла. Жил он вместе с отцом, который будучи пьяным, систематически причинял своему сыну, 2010 года рождения, физические и нравственные страдания. Бил ремнем, пил водку в присутствии ребенка и заставлял его пробовать спиртное», — говорится в сообщении. В 2022 году мальчик сбежал к бабушке. Как выяснилось на суде, запуганные бабушка и мальчик боялись обращаться в полицию из-за возможной расправы со стороны отца. На суде мужчина оправдывал свою жестокость тем, что не хотел, чтобы сын вырос эгоистом. Суд постановил заключить тюменца под стражу на срок три с половиной года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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